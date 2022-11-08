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Чемпионат Европы
08 ноября 2022, 21:42 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:05
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Ничья с Австрией. Женская сборная Украины U-19 начала отбор к Евро-2023

8 ноября в Израиле стартовал мини-турнир четырех в Лиге А Евро-2023 WU-19

08 ноября 2022, 21:42 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:05
160
0
Ничья с Австрией. Женская сборная Украины U-19 начала отбор к Евро-2023
УАФ. Валерий Паламарчук

В Израиле стартовал турнир в Лиге А Евро-2023 WU-19 с участием молодежной женской сборной Украины. Первым соперником сине-желтых стала команда Австрии.

В первом раунде отбора Евро-2023 WU-19 молодежная женская сборная Украины попала в группу А6, где сыграет против Германии, Австрии и Израиля, выступающего хозяином квартета. Первый матч подопечные Валерия Паламарчука проводили на стадионе National team complex Shefayim (Шефаим), соперником была Австрия.

В стартовой 45-минутке команды обменялись голами. Оджукву замкнула прострел Спинн с правого фланга, а Молодюк воспользовалась ошибкой соперниц в собственной штрафной. После этого значительно ближе к второму мячу были австрийки, многие сейвы совершила Боклач, однако украинкам удалось отстоять ничейный результат.

Следующий поединок первого раунда отбора сине-желтые проведут 11 ноября против Германии.

Евро-2023 WU-19

Первый раунд отбора. Группа А6

1-й тур, 08.11.2022

  • 12:00. Украина WU-19 – Австрия WU-19 – 1:1

Голы: Молодюк, 34 – Оджукву, 23.

Украина WU-19: Боклач, Левченко, Борисюк, Ольхова, Семков, Талеб, Луцан (Невар, 46), Радионова (Грес, 82), Молодюк, Сербук (Лавренюк, 90+4), Глущенко (Бондарева, 90+2) .

Австрия WU-19: Эль-Шериф, Вайсс (Айстлейтнер, 81), Чавич (Шнайдербауэр, 46), Фухс, Д'Анджело, Оджукву, Спинн, Голль (Пуртщер, 46), Рукавина (Родунер, 85), Вирнсбергер (Наттер, 46), Медль.

Предупреждения: Борисюк, 62, Левченко, 67 – Вайсс, 17.

  • 17:00. Германия – Израиль – 5:0

2-й тур, 11.11.2022

  • 11:00. Германия – Украина
  • 13:00. Австрия – Израиль

3-й тур, 14.11.2022

  • 17:00. Австрия – Германия
  • 17:00. Израиль – Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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