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  4. Golden Boy буянит и в сборной Испании. Поведение Гави взбесило Фурию Роху
Чемпионат Европы
30 марта 2023, 20:56 | Обновлено 30 марта 2023, 21:14
941
0

Golden Boy буянит и в сборной Испании. Поведение Гави взбесило Фурию Роху

Молодой испанец слишком агрессивный и принимает странные решения

30 марта 2023, 20:56 | Обновлено 30 марта 2023, 21:14
941
0
Golden Boy буянит и в сборной Испании. Поведение Гави взбесило Фурию Роху
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Поведение 18-летнего футболиста «Барселоны» и сборной Испании Гави взбесило партнеров по национальной команде.

Гави вместе с «Фурией Рохой» провел 2 матча отборочного этапа Евро-2024 в группе А против сборных Норвегии (3:0) и Шотландии (0:2). Сначала Гави отказался посещать автограф-сессию перед матчем Испании с Норвегией, что повлекло за собой беспокойство некоторых партнеров, а кто-то даже сильно разозлился на игрока.

Также партнерам не понравилось то, как молодой испанец играет на тренировках. Его действия достаточно странные и влекут за собой некую агрессию и грубость. 18-летний полузащитник опасно играл, несколько раз идя в борьбу, рискуя травмировать партнеров по сборной.

Капитан сборной Испании Альваро Мората пытался поговорить с Гави и попросить его тренироваться более аккуратно.

Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) также обеспокоена поведением Гави.

Гави известен в «Барселоны» тем, что часто буянит на поле, спорит с судьей и соперниками, а недавно и вовсе показал непристойный жест фанатам «Альмерии».

Отметим, что в 2022 году он получил награду Golden Boy. Она дается лучшему молодому игроку до 21 года.

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Источник Relevo
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