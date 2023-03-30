Golden Boy буянит и в сборной Испании. Поведение Гави взбесило Фурию Роху

Поведение 18-летнего футболиста «Барселоны» и сборной Испании Гави взбесило партнеров по национальной команде.

Гави вместе с «Фурией Рохой» провел 2 матча отборочного этапа Евро-2024 в группе А против сборных Норвегии (3:0) и Шотландии (0:2). Сначала Гави отказался посещать автограф-сессию перед матчем Испании с Норвегией, что повлекло за собой беспокойство некоторых партнеров, а кто-то даже сильно разозлился на игрока.

Также партнерам не понравилось то, как молодой испанец играет на тренировках. Его действия достаточно странные и влекут за собой некую агрессию и грубость. 18-летний полузащитник опасно играл, несколько раз идя в борьбу, рискуя травмировать партнеров по сборной.

Капитан сборной Испании Альваро Мората пытался поговорить с Гави и попросить его тренироваться более аккуратно.

Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) также обеспокоена поведением Гави.

Гави известен в «Барселоны» тем, что часто буянит на поле, спорит с судьей и соперниками, а недавно и вовсе показал непристойный жест фанатам «Альмерии».

Отметим, что в 2022 году он получил награду Golden Boy. Она дается лучшему молодому игроку до 21 года.