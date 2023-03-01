ВИДЕО. Гави показал непристойный жест фанам Альмерии в ответ на оскорбления

В воскресенье, 26 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу между «Альмерией» и «Барселоной». Игра завершилась сенсационной победой «красно-белых» со счетом 1:0.

Во время поединка болельщики «Альмерии» обзывали 18-летнего испанского футболиста «Барселоны» Гави «тупым».

В ответ на оскорбления Гави показал им непристойный жест. Он потряс гениталиями перед фанами.