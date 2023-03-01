Испания01 марта 2023, 21:52 |
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ВИДЕО. Гави показал непристойный жест фанам Альмерии в ответ на оскорбления
Болельщики «красно-белых» обзывали испанца «тупым»
01 марта 2023, 21:52 |
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В воскресенье, 26 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу между «Альмерией» и «Барселоной». Игра завершилась сенсационной победой «красно-белых» со счетом 1:0.
Во время поединка болельщики «Альмерии» обзывали 18-летнего испанского футболиста «Барселоны» Гави «тупым».
В ответ на оскорбления Гави показал им непристойный жест. Он потряс гениталиями перед фанами.
que isso gavi vai com calma meu filho kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0MfiiK77ie— Pablo Gavi Brasil | Fan Account (@pablogavibr) March 1, 2023
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