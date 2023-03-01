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  4. ВИДЕО. Гави показал непристойный жест фанам Альмерии в ответ на оскорбления
Испания
01 марта 2023, 21:52 |
620
1

ВИДЕО. Гави показал непристойный жест фанам Альмерии в ответ на оскорбления

Болельщики «красно-белых» обзывали испанца «тупым»

01 марта 2023, 21:52 |
620
1
ВИДЕО. Гави показал непристойный жест фанам Альмерии в ответ на оскорбления
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

В воскресенье, 26 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу между «Альмерией» и «Барселоной». Игра завершилась сенсационной победой «красно-белых» со счетом 1:0.

Во время поединка болельщики «Альмерии» обзывали 18-летнего испанского футболиста «Барселоны» Гави «тупым».

В ответ на оскорбления Гави показал им непристойный жест. Он потряс гениталиями перед фанами.

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Источник Sport.ua
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DaVinci
Саме тому йому ніколи не стати легендою.
Краще б навчився зав'язувати шнурки
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