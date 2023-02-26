В воскресенье, 26 февраля, в матче 23-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» сыграла на выезде с «Альмерией».

Игра завершилась минимальной победой «Альмерии» – 1:0. Гол, который решил исход матча в пользу андалусцев был забит усилиями Туре на 24-й минуте.

Игроки «Барселоны» во встрече тотально доминировали (72% во владении мячом против 28%), нанесли по воротам 13-ть ударов, но только один их удар оказался точным.

В таблице Примеры «Барселона» остается первой с 59-ю очками. Вторым идет «Реал» из Мадрида, у которого 52 пункта. «Альмерия» занимает 15-ю позицию с 25-ю очками.

Чемпионат Испании. 23-й тур

«Альмерия» – «Барселона» – 1:0

Гол: Туре, 24 (1:0).

Видеообзор матча Альмерия – Барселона

1:0! Туре, 24 минута