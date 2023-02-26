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Чемпионат Испании
Альмерия
26.02.2023 19:30 – FT 1 : 0
Барселона
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Испания
26 февраля 2023, 21:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:43
825
3

На радость Реалу. Барселона проиграла на выезде Альмерии

Каталонцы потерпели второе поражение в чемпионате Испании

26 февраля 2023, 21:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:43
825
3
На радость Реалу. Барселона проиграла на выезде Альмерии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 февраля, в матче 23-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» сыграла на выезде с «Альмерией».

Игра завершилась минимальной победой «Альмерии» – 1:0. Гол, который решил исход матча в пользу андалусцев был забит усилиями Туре на 24-й минуте.

Игроки «Барселоны» во встрече тотально доминировали (72% во владении мячом против 28%), нанесли по воротам 13-ть ударов, но только один их удар оказался точным.

В таблице Примеры «Барселона» остается первой с 59-ю очками. Вторым идет «Реал» из Мадрида, у которого 52 пункта. «Альмерия» занимает 15-ю позицию с 25-ю очками.

Чемпионат Испании. 23-й тур

«Альмерия» – «Барселона» – 1:0

Гол: Туре, 24 (1:0).

Видеообзор матча Альмерия Барселона

1:0! Туре, 24 минута

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Альмерия).
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Барселона Альмерия чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Octopus
Барселоне по щам надавали в Лиге Европы, она и просела психологически, за первых 60 минут создали 0,35 xG с 19 командой чемпионата. Множество молодых игроков, та же история, что с Арсеналом после игры в кубке с МС.
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+2
BAD👣BOY
після гри з МЮ ще не відновилися або грали дублем
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+1
Remark
Fan24 уже вчера после 1-1 Реала вешал золотые медали на шеи игроков Барселоны.
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0
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