На радость Реалу. Барселона проиграла на выезде Альмерии
Каталонцы потерпели второе поражение в чемпионате Испании
В воскресенье, 26 февраля, в матче 23-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» сыграла на выезде с «Альмерией».
Игра завершилась минимальной победой «Альмерии» – 1:0. Гол, который решил исход матча в пользу андалусцев был забит усилиями Туре на 24-й минуте.
Игроки «Барселоны» во встрече тотально доминировали (72% во владении мячом против 28%), нанесли по воротам 13-ть ударов, но только один их удар оказался точным.
В таблице Примеры «Барселона» остается первой с 59-ю очками. Вторым идет «Реал» из Мадрида, у которого 52 пункта. «Альмерия» занимает 15-ю позицию с 25-ю очками.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Альмерия» – «Барселона» – 1:0
Гол: Туре, 24 (1:0).
Видеообзор матча Альмерия – Барселона
1:0! Туре, 24 минута
События матча
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