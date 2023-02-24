26 февраля на «Медитерранос» пройдет матч 23-го тура Примеры, в котором «Альмерия» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

Альмерия

Клуб после долгой подготовки и нескольких попыток, в 2022-м году, смогли взять пропуск в Примеру. Там новичок довольно бойко начинал, и в целом стабильно набирал достаточно очков, чтобы не падать в зону вылета. Но февраль для этого клуба складывается откровенно неудачно. Сначала без вариантов, 0-2, уступили Райо Вальекано. Потом была яркая перестрелка на своем поле, но ее в итоге тоже проиграли, 2-3, Бетису. Казалось, с нестабильной Жироной были шансы на очки. Но уже в 1-м тайме было пропущено аж 4 гола, причем у зимнего новичка, Цыганкова, первый в Испании забитый мяч и классная скидка пяткой под удар Хави. В итоге поединок закончился со счетом 6-2 в пользу жирондинцев. Теперь у красно-белых ровно по 1-му очку за матч, 22 в 22.

Барселона

Команда в феврале усложнила себе календарь яркими поединками с Манчестер Юнайтед уже в 1/16 финала Лиги Европы. Сначала гранды выдали зрелищные 2-2 на Камп Ноу, где каждая сторона претендовала на большее. В Англии Левандовски открыл счет, но все закончились волевыми 2-1 в пользу англичан. Теперь нужно переключиться на на Примеру. Там отличная собственная статистика и регулярные осечки мадридского Реала создали комфортный задел в борьбе за 1-е место. Сине-гранатовые ухитрялись все начало 2023-го года показывать стопроцентную статистику в Ла Лиге - последняя осечка пришлась на дерби с Эспаньолом, когда 31-го декабря закончили 1-1. Вот и с Кадисом были аккуратные, уверенные 2-0.

Статистика личных встреч

Борьбы в этой паре не получается - максимум, на что хватает Альмерию, это редкие ничьи. После возвращения этой команды в Примеру она в ноябре проиграла Барселоне 0-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Барселоны получится реабилитироваться за вылет из Лиги Европы. Проходным вариантом выглядит ставка на гостей при форе -1 с коэффициентом - 1,63 по Parmatch.