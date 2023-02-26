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26.02.2023 19:30 – FT 1 : 0
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Испания
26 февраля 2023, 22:03 | Обновлено 26 февраля 2023, 22:13
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2

ХАВИ: «У нас нет оправданий»

Испанский тренер раскритиковал подопечных

26 февраля 2023, 22:03 | Обновлено 26 февраля 2023, 22:13
721
2
ХАВИ: «У нас нет оправданий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от поражения команды от «Альмерии» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Наставник «блауграны» был вне себя от ярости.

«Мы потерпели неудачу, и у нас нет оправданий. В первом тайме нам не хватало страсти. У нас не было ни интенсивности, ни желания побеждать – вот что меня беспокоит больше всего. Извиняемся перед болельщиками. Мы упустили прекрасную возможность. Мы не выигрываем Ла Лигу три года. Я этого не понимаю. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность.

После перерыва мы пытались сделать все возможное, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно. Первый тайм – наша худшая игра в сезоне. Это моя ответственность. К счастью у нас есть подушка безопасности в виде очкового отрыва», – заявил Хави.

«Барселона» занимает 1-е место в таблице Ла Лиги, имея 59 очков. Второе место занимает «Реал» Мадрид, у которого 52 пункта.

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Барселона Хави Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Барселона
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Зважаючи на те, що Барселона все ще має великі фінансові борги (проблеми),  можна припустити, що Барса "зіграла в інтересах" великих букмекерів.
Пам'ятаю, як Реал злив в Мадриді ЦСКА М 0-3. Тому нічого дивного не відбулося.  
І це при тому, що Барса - найбільш титулований клуб Європи за останні 20 років після Реалу. Футбол сильно прогнив.  
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