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Евро
Грузия
28.03.2023 19:00 – FT 1 : 1
Норвегия
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28 марта 2023, 21:09 | Обновлено 28 марта 2023, 21:37
1013
4

Грузия с Хвичей и игроком Шахтера сыграла вничью с Норвегией без Холанда

Игра в Батуми завершилась со счетом 1:1

28 марта 2023, 21:09 | Обновлено 28 марта 2023, 21:37
1013
4
Грузия с Хвичей и игроком Шахтера сыграла вничью с Норвегией без Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе А между сборными Грузии и Норвегии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл Александр Сорлот на 15-й минуте. В середине второго тайма Георгис Микаутадзе сравнял счет. Больше голов команды не забивали.

Интересно, что в стартовом составе грузинской команды вышел звездный игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия, однако результативными действиями он не отличился. На 70-й минуте у «крестоносцев» произошла замена и на поле появился игрок донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолейшвили.

Отметим, что у Норвегии не играет лидер команды – Эрлинг Холанд. Холанд получил травму паха и покинул расположение сборной еще до начала предыдущего матча норвежцев с Испанией.

Норвегия провела уже 2 игры в группе А. У команды 1 очко (3-е место). Грузия сыграла только один матч, у грузинцев также 1 пункт (4-е место).

Квалификация Евро-2024. Группа А. 28 марта

Грузия – Норвегия – 1:1

Голы: Микаутадзе, 61 – Сорлот, 15

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Springfield
С помощью какого то ВАРа, который незачекал пенальти,  грузины спасли очко на последних секундах.  Мудрикцхелия особо ничего и не мог сотворить. Это не Наполи.
Но вот играли почему то в Батуми - столице автономной Аджарии. Там было днём тепло. Аж 26!
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Crimea
Мабуть, норги будуть пробиватись на Євро через Лігу націй..
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