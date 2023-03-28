Грузия с Хвичей и игроком Шахтера сыграла вничью с Норвегией без Холанда

Во вторник, 28 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе А между сборными Грузии и Норвегии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл Александр Сорлот на 15-й минуте. В середине второго тайма Георгис Микаутадзе сравнял счет. Больше голов команды не забивали.

Интересно, что в стартовом составе грузинской команды вышел звездный игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия, однако результативными действиями он не отличился. На 70-й минуте у «крестоносцев» произошла замена и на поле появился игрок донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолейшвили.

Отметим, что у Норвегии не играет лидер команды – Эрлинг Холанд. Холанд получил травму паха и покинул расположение сборной еще до начала предыдущего матча норвежцев с Испанией.

Норвегия провела уже 2 игры в группе А. У команды 1 очко (3-е место). Грузия сыграла только один матч, у грузинцев также 1 пункт (4-е место).

Квалификация Евро-2024. Группа А. 28 марта

Грузия – Норвегия – 1:1

Голы: Микаутадзе, 61 – Сорлот, 15

Видеообзор матча: