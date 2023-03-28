Грузия с Хвичей и игроком Шахтера сыграла вничью с Норвегией без Холанда
Игра в Батуми завершилась со счетом 1:1
Во вторник, 28 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе А между сборными Грузии и Норвегии. Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл Александр Сорлот на 15-й минуте. В середине второго тайма Георгис Микаутадзе сравнял счет. Больше голов команды не забивали.
Интересно, что в стартовом составе грузинской команды вышел звездный игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия, однако результативными действиями он не отличился. На 70-й минуте у «крестоносцев» произошла замена и на поле появился игрок донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолейшвили.
Отметим, что у Норвегии не играет лидер команды – Эрлинг Холанд. Холанд получил травму паха и покинул расположение сборной еще до начала предыдущего матча норвежцев с Испанией.
Норвегия провела уже 2 игры в группе А. У команды 1 очко (3-е место). Грузия сыграла только один матч, у грузинцев также 1 пункт (4-е место).
Квалификация Евро-2024. Группа А. 28 марта
Грузия – Норвегия – 1:1
Голы: Микаутадзе, 61 – Сорлот, 15
Видеообзор матча:
Det ender 1-1 mellom Georgia og Norge. Vi tar med ett poeng hjem. Sørloth scoret Norges mål i første omgang. #sterkeresammen #geonor pic.twitter.com/L2OxKqoUZn— Fotballandslaget (@nff_landslag) March 28, 2023
⚽️ ძდ: 🇬🇪 საქართველო 1️⃣-1️⃣ ნორვეგია 🇳🇴— Georgia • GFF (@GeorgiaGff) March 28, 2023
⚽️ FT: 🇬🇪 #GFF 1️⃣ - 1️⃣ Norway 🇳🇴 #GEONOR #მევარსაქართველო #EURO2024Qualifiers pic.twitter.com/ufoNtidh8c
События матча
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