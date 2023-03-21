Холанд не поможет сборной Норвегии в матчах против Испании и Грузии

Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не поможет своей национальной команде в матчах квалификации Евро-2024 против Испании и Грузии.

Пресс-служба Федерации футбола Норвегии сообщает, что Холанд получил травму паха и покинул расположение сборной.

Сообщается, что 22-летний форвард отправился в Манчестер и будет проходить медицинское наблюдение в «Ман Сити».

25 марта Норвегия сыграет на выезде против Испании, а 28 марта – в гостях против Грузии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет убрать клаусулу из контракта Холанда.