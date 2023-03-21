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Чемпионат мира
21 марта 2023, 11:11 |
897
0

Холанд не поможет сборной Норвегии в матчах против Испании и Грузии

Форвард «Манчестер Сити» получил травму паха в расположении национальной команды

21 марта 2023, 11:11 |
897
0
Холанд не поможет сборной Норвегии в матчах против Испании и Грузии
Bildbyrån/Vegard Grøtt. Эрлинг Холанд

Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не поможет своей национальной команде в матчах квалификации Евро-2024 против Испании и Грузии.

Пресс-служба Федерации футбола Норвегии сообщает, что Холанд получил травму паха и покинул расположение сборной.

Сообщается, что 22-летний форвард отправился в Манчестер и будет проходить медицинское наблюдение в «Ман Сити».

25 марта Норвегия сыграет на выезде против Испании, а 28 марта – в гостях против Грузии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет убрать клаусулу из контракта Холанда.

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