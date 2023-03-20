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Англия
20 марта 2023, 21:37 |
1396
0

Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда

Чемпионы Англии боятся потерять своего форварда

20 марта 2023, 21:37 |
1396
0
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» планирует в ближайшее время начать переговоры по поводу нового контракта с Эрлингом Холандом, несмотря на то, что норвежец перешел в клуб лишь год назад.

Такое желание «Манчестер Сити» связано с желанием убрать из контракта клаусулу. Она составляет 200 миллионов евро, и начнет действовать летом 2024, после чего с каждым годом будет снижаться. «Манчестер Сити» это не устраивает, поскольку «ПСЖ» уже сейчас готов заплатить за форварда 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 42 гола и 5 ассистов в 37 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 22-летнего норвежца рассчитан до лета 2027 года.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд продление контракта клаусула
Источник 90min
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