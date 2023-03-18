ПСЖ готов отдать 200 миллионов за Холанда
Трансфер возможен лишь в 2025 году
«ПСЖ» заинтересован в подписании форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в будущем. Об этом сообщают французские СМИ.
Чемпионы Франции планируют активировать клаусулу Холанда в размере 200 миллионов евро. Правда, она вступит в действие лишь летом 2025 года. Осуществить этот трансфер раньше будет практически нереально.
Кроме «ПСЖ», в гонку за Холандом включится «Реал», если не сможет подписать Килиана Мбаппе.
В нынешнем сезоне на счету Холанда 39 голов и 5 ассистов в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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