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  4. ПСЖ готов отдать 200 миллионов за Холанда
Франция
18 марта 2023, 13:28 |
477
0

ПСЖ готов отдать 200 миллионов за Холанда

Трансфер возможен лишь в 2025 году

18 марта 2023, 13:28 |
477
0
ПСЖ готов отдать 200 миллионов за Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«ПСЖ» заинтересован в подписании форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в будущем. Об этом сообщают французские СМИ.

Чемпионы Франции планируют активировать клаусулу Холанда в размере 200 миллионов евро. Правда, она вступит в действие лишь летом 2025 года. Осуществить этот трансфер раньше будет практически нереально.

Кроме «ПСЖ», в гонку за Холандом включится «Реал», если не сможет подписать Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 39 голов и 5 ассистов в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Эрлинг Холанд ПСЖ Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник RMC Sport
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