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Евро
Молдова
27.03.2023 21:45 – FT 0 : 0
Чехия
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27 марта 2023, 23:41 |
242
3

Польша обыграла Албанию, Чехия не сумела развить успех

Чехи не обыграли Молдову

27 марта 2023, 23:41 |
242
3
Польша обыграла Албанию, Чехия не сумела развить успех
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе E сборная Чехии после уверенной победы над Польшей не сумела развить свой успех в поединке против Молдовы. Команды сыграли вничью 0:0.

А вот Польша обыграла Албанию 1:0.

Отбор Евро-2024. Группа E

Молдова - Чехия 0:0

Польша - Албания 1:0
Гол: Свидерски, 41

1. Чехия - 4
2. Польша - 3
3. Молдова - 2
4. Фареры - 1
5. Албания - 0

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Eugenii Skrypka
Найдите три отличия в игре Украины и Польши... правильно, их нет! Две безликих команды, одной из которых всегда везёт играть в финальном турнире, а второй нет
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+1
Springfield
Вот эти игры как калька для нашей сборной. Чехи не смогли взять +6!!!  А поляки дома забили лаки страйк и дальше по результату удерживали свои +3 очка. В Албании точно проиграют. Так что и тут не всё так, как.)
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0
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