Польша обыграла Албанию, Чехия не сумела развить успех

В группе E сборная Чехии после уверенной победы над Польшей не сумела развить свой успех в поединке против Молдовы. Команды сыграли вничью 0:0.

А вот Польша обыграла Албанию 1:0.

Отбор Евро-2024. Группа E

Молдова - Чехия 0:0

Польша - Албания 1:0

Гол: Свидерски, 41

1. Чехия - 4

2. Польша - 3

3. Молдова - 2

4. Фареры - 1

5. Албания - 0