Чемпионат Европы27 марта 2023, 23:41 |
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Польша обыграла Албанию, Чехия не сумела развить успех
Чехи не обыграли Молдову
27 марта 2023, 23:41 |
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В группе E сборная Чехии после уверенной победы над Польшей не сумела развить свой успех в поединке против Молдовы. Команды сыграли вничью 0:0.
А вот Польша обыграла Албанию 1:0.
Отбор Евро-2024. Группа E
Молдова - Чехия 0:0
Польша - Албания 1:0
Гол: Свидерски, 41
1. Чехия - 4
2. Польша - 3
3. Молдова - 2
4. Фареры - 1
5. Албания - 0
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Комментарии 3
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Найдите три отличия в игре Украины и Польши... правильно, их нет! Две безликих команды, одной из которых всегда везёт играть в финальном турнире, а второй нет
Вот эти игры как калька для нашей сборной. Чехи не смогли взять +6!!! А поляки дома забили лаки страйк и дальше по результату удерживали свои +3 очка. В Албании точно проиграют. Так что и тут не всё так, как.)
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