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Евро
Польша
27.03.2023 21:45 - : -
Албания
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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 04:04 |
7
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Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 27 марта в 21:45 по Киеву

26 марта 2023, 04:04 |
7
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Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта на «Народовы» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Польша встретится с Албанией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда провела прошлый год под руководством Чеслава Михневича. В целом, он справился как минимум на твердую четверку. Начал с того, что весной, обыграв 2:0 шведов, оформил выход на мундиаль, при всех оговорках о том, что до этого дисквалифицировали россиян, что резко облегчило задачу. Потом было сохранено прописку в дивизионе А Лиги Наций, правда, 6 из 7 своих очков взяв с аутсайдером квартета, Уэльсом. Наконец, и на чемпионате мира получилось выполнить обязательную программу, за счет нулевой ничьей с Мексикой и победы над Саудовской Аравией обеспечив себе выход из группы. Правда, «кадра» уже в 1/8 финала напоролась на Францию, и ожидаемо уступила 1:3. После этого снова сменили наставника - в 2023-м Левандовски и компания будут играть под руководством Фернанду Сантуша. Дебютировал португалец в Праге, в выездном поединке с чехами. И к 3-й минуте его новые подопечные горели в 2 мяча. Не удивительно, что все закончилось со счетом 1:3.

Албания

Сборная при Де Бьязи смогла выйти на новый для себя уровень, сумев квалифицироваться на Евро-2016. Но больше ни итальянец, ни его преемники не смогли добиться аналогичных вершин. В прошлом году красно-черные, несмотря на наличие представителей клубов из топ-чемпионатов, прежде всего Серии А (хотя плечом к плечу с ними играет, например, Сефери из полтавской Ворсклы), не смогли ни разу выиграть в рамках Лиги Наций. А ведь соперниками были Исландия (дважды сыграли вничью) и Израиль (оба раза проиграли), далеко не гранды. Не удивительно, что в январе появился новый тренер, Силвиньо - тот самый экс-футболист Арсенала и Барселоны, что пока не блистал как тренер. И именно сейчас наставник дебютирует - 1-й тур орлы пропустили.

Статистика личных встреч

В 10 очных матчах все достижения Албании сводятся к паре ничьей. И то они пришлись на 70-80 годы прошлого века. А в 2021 поляки выиграли 4:1 дома и 1:0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что полякам удастся реванш за осечку в Праге. Ставим на победу кадры при форе -1 гол с коэффициентом - 2,04.

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Источник Sport.ua
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