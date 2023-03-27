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Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2023, 12:12 | Обновлено 27 марта 2023, 12:47
2215
15

Отдел фантастики на втором этаже. Почему Украина проиграла Англии

Валерий Василенко рецензирует игру «сине-желтых» против сборной Англии

27 марта 2023, 12:12 | Обновлено 27 марта 2023, 12:47
2215
15
Отдел фантастики на втором этаже. Почему Украина проиграла Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Чуда не случилось. Трагедии тоже. В принципе, иначе ведь просто не могло быть – это если говорить объективно. Что с Ротанем, что без него, что с Коноплянкой, что без него, но такая сборная Украины априори не имела шансов против такой сборной Англии.

«Такая» сборная Украины – это команда, сыгравшая первый «нормальный» матч за полгода. Это команда, обескровленная потерями нескольких ведущих игроков. Это команда, объективно более слабая, нежели сборная Англии.

Так что в последнее воскресенье марта на «Уэмбли» не случилось ничего экстраординарного. Там было все закономерно. И если честно, могло быть в разы хуже.

А хуже не стало скорее всего не по причине излишней прыти украинцев, а из-за того, что англичане старались добыть три очка в эконом-режиме. Им это удалось.

Кадровые решения Ротаня

Они были и закономерными, и странными одновременно. Проблемное место в воротах (из-за травм Бущана и Ризныка) получил не Лунин, сыгравший в «товарняке» против дубля «Брентфорда», а Трубин. Учитывая полное отсутствие игровой практики у дублера Куртуа, такое решение вполне оправданное. Хотя, показалось, семь пропущенных мячей в недавней игре от «Фейеноорда» все еще довлеют над кипером «Шахтера». Но в данном случае вины Трубина в пропущенных голах от англичан нет.

Выбор Сватка на место партера Матвиенко в центре защиты тоже можно считать закономерным. Из-за травм вылетели все наши центрбеки, поэтому пришлось ставить в основу дебютанта. Ожидать, что капитан «Днепра-1» выдаст феерию, было бы, по меньшей степени, нелогично. С другой стороны, парень сыграл так, как мог. Более того, на мой взгляд, Сваток – один из лучших в нашей команде. Ну, если лучшие вообще в ней были в тот вечер.

А вот интеграция Малиновского на правый фланг полузащиты, а Судакова – на позицию плеймейкера – довольно странное решение и.о. главного тренера «сине-желтых». И если маневр с полузащитником «Шахтера» еще хоть как-то можно понять (Георгий сейчас хорош в УПЛ, да и в нашей «молодежке», которую тоже возглавляет Ротань, играет ведущую роль), то вот перевод Малиновского на неродную позицию себя не оправдал. Откровенно не оправдал. Тем более, что Руслан фактически все время старался смещаться в центр.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Мне кажется, было бы логичней, если бы в стартовом составе вышел на «своей» позиции Цыганков, набравший хорошую форму в «Жироне». Но Виктор появился на поле лишь во втором тайме. Когда игра уже была сделана, и что-то изменить было сложно. Да и невозможно, если вещи называть своими именами. Вероятно, все дело в том, что у Цыганкова накануне матча была простуда?

Тем не менее, вследствие решений Ротаня получилась достаточно неожиданная (скажем мягко) картина происходящего. На нашем правом фланге остался один Караваев. Его словно бросили под танк. И он ожидаемо провалился, став одним из худших на поле.

Во втором тайме Ротань сделал тройную замену, выпустив одновременно Цыганкова и Буяльского. В итоге Малиновский сместился на левый фланг атаки, а Зинченко – на правый фланг обороны. Все окончательно перепуталось. И все окончательно потерялись.

Второй худший – Мудрик

Лишний раз убедился в том, почему бывший полузащитник «Шахтера» не находит себя в «Челси». Потому что с таким футболом, который показал Мудрик против сборной Англии в том числе, основы в лондонской команде ему не видать.

Насколько я понял из увиденного, Михаил должен был стать ключевой фигурой в нашем нападении. В том смысле, что он своими скоростными рывками должен был создавать не только численное превосходство на своем фланге, но и моменты. Ничего подобного Мудрик не создал. Он как-то растворился на фланге. Точнее, его «растворил» Уокер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон против Михаила Мудрика

Но еще более неудачно (и это – мягко говоря) сыграл Михаил при защите своих ворот. Практически в обоих голевых моментах он не доработал. Если бы Мудрик был более активен в противостоянии с Сака, тот бы и не сделал голевой передачи на Кейна, и не нанес результативного удара.

Англия блестяще использовала наши ошибки

Насытив середину поля, Ротань пытался обезвредить соперника на этом важном плацдарме, не дать ему преимущества, обезопасить себя во время стандартных ситуаций. Однако хозяева и не пытались особо играть через центр. Они сделали акцент на игру через фланги. И преуспели.

О Караваеве, который оказался один перед превосходящими силами соперника, было сказано выше. Ни в позиционной, ни тем более в верховой борьбе динамовец себя не проявил. И без подстраховки оказался битым.

Казалось, что наш насыщенный левый фланг сможет стать и надежной крепостью, и предпосылкой для атак/контратак. Но это только казалось. Миколенко тоже провел далеко не лучший свой поединок, а о «перформансе» Мудрика было сказано выше. Провалил матч и Матвиенко, который допустил четыре потери, после которых соперник наносил удары по воротам Трубина.

В итоге англичане, без видимых сверхусилий, спокойно завоевали преимущество на обоих флангах (Уокер в паре с Сака, а Чилвелл – с Меддисоном). И это преимущество воплотили в жизнь.

Коноплянка

Приглашение 33-летнего резервиста польской «Краковии» на игру против сборной Англии – наверное, самое странное решение Ротаня. Но, сказав «а», то бишь, пригласив своего друга и кума на матч, наш и.о. должен был сказать и «б», то есть выпустить его на поле.

И Коноплянка появился. На 90-й минуте. Как когда-то, на Евро-2016, в сборной Фоменко появлялся Тимощук...

С тем же успехом Ротань мог вызвать в сборную еще одного своего дружбана - Селезнева. И этот Жека мог бы бесплатно прилететь в Лондон и побегать на «Уэмбли» пару минут – результат был бы аналогичным…

Перспективы

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток пытается отобрать мяч у Джуда Беллингема

Для Коноплянки этот матч наверняка стал последним в футболке национальной сборной. Скорее всего, и для Ротаня в качестве наставника «сине-желтых». Следующая игра сборной – летом, и до того времени, будем надеяться, у нашей национальной команды уже появится полноценный тренер. И полноценный состав.

А Руслану Петровичу обязательно нужно пожелать удачи на посту главного тренера молодежной сборной Украины. Она ему точно понадобится на чемпионате Европы. В игре против Англии, «этажом выше», он действительно что-то пытался сделать. Но не получилось.

Не тот размер. Отдел фантастики на втором этаже...

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Комментарии 15
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Виктор Попов
Автору статті перед тим, як критикувати Мудрика, треба було б поцікавитись, що таке в футболі класична "десятка" - плеймейкер. Буряк, Кройф, Зідан, Модрич. Гравець, який може віддати "останній пас". Без таког плеймейкера гравцям типу Мудрика на полі робити нічого. А в збірній такого гравця нема в принципі. Так що Мудрика можна в склад взагалі не брати.
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BEAR
З Коно подумав вчора, що прикол )))
А потім прочитав про кумовство і все стало ясно )))
Кумовство у нас всюди )))
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+1
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Alex Wolf
Одни из федерации назначают (уже на третью должность) удобного для себя тренера без каких-либо серьезных успехов,без серьезного опыта,а тот в свою очередь тащит в сборную своего кума и это у всех на виду, в самом популярном виде спорта и на самом высшем уровне(не в первый раз).Вопрос.ЧТО ЖЕ ЭТО?После этого становится понятно,почему практически все наши сборные во всех игровых и не только видах спорта ничего серьёзного не выигрывают с незапамятных времен и как мы с таким подходом на что-то можем надеяться...?
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0
⬆️
Почему кто то даже думать мог как наша сырая команда могла выиграть у Англии на Уэмбли???  Вот такой заголовок предлагается.  И при этом рекомендуется вспомнить первый тайм игра в Неаполе между Италией и Англией.  Где наша команда там на их  фоне вообще то? Рядом с Мальтой и Лихтенштейном.
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0
Batya
Навіщо товкти воду у ступі. Ми у цьому відборі статисти, щоб не бути статистами у відборі до ЧС, уже сьогодні ветерани бувайте здорові, "звйозди" або пашуть у відборі, або також ПНХ, а карт-бланш молодим уже сьогодні.
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0
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Sher15
Если бы присудили на выбор одно из трёх расстрел повешение или просмотр матча сборной Украины то выбрал бы первое .Более тягостного ощущения и гнетущего от такой игры трудно представить.При просмотре ещё сохраняется интрига до первого года а дальше уже понимаешь что никто не отыграется а просто считаешь сколько захотят забить два или четыре или семь .Даже Мальта Италия было интересно смотреть .Мальта классно играла и создавал прекрасные моменты 
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Милан Милан
Полностью согласен про Малиновскому! Ротань до свидания!
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Міш Міш
мудрик і маліна йдуть за руськім кореблем
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