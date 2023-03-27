Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака обыграл меня, но я возьму реванш»
Капитан сборной Украины оценил перфоманс вингера команды Англии
В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».
Вингер сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака по окончанию встречи был признан лучшим игроком матча. На 37-й минуте он отдал голевую передачу на Гарри Кейна, а спустя 3 минуты оформил шедевр в ворота Анатолия Трубина.
Капитан сборной Украины и партнер Сака по «Арсеналу» Александр Зинченко оценил перфоманс вингера «трех львов»:
«Он потрясающий игрок, мы это знаем. Очевидно, что он сейчас в ударе , я желаю ему этого до конца сезона.
На поле нет друзей. К сожалению, сегодня он обыграл меня, но я возьму реванш».
Отметим, что Зинченко получил награду «Лев матча».
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виключить з гри Пеле. Совєти програли 0 : 3, Пеле забив два голи, а Воронін запив і за кілька років закінчив життя у якійсь московській підворітні з проломленим черепом.
Цікаво, що коли Пеле запитали: "Як Вам радянський футбол?" той відповів, що ваші так бігають, що ніколи грати.