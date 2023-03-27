Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака обыграл меня, но я возьму реванш»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 10:49 |
2272
4

Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака обыграл меня, но я возьму реванш»

Капитан сборной Украины оценил перфоманс вингера команды Англии

27 марта 2023, 10:49 |
2272
4
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака обыграл меня, но я возьму реванш»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Букайо Сака

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».

Вингер сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака по окончанию встречи был признан лучшим игроком матча. На 37-й минуте он отдал голевую передачу на Гарри Кейна, а спустя 3 минуты оформил шедевр в ворота Анатолия Трубина.

Капитан сборной Украины и партнер Сака по «Арсеналу» Александр Зинченко оценил перфоманс вингера «трех львов»:

«Он потрясающий игрок, мы это знаем. Очевидно, что он сейчас в ударе , я желаю ему этого до конца сезона.

На поле нет друзей. К сожалению, сегодня он обыграл меня, но я возьму реванш».

Отметим, что Зинченко получил награду «Лев матча».

По теме:
Отдел фантастики на втором этаже. Почему Украина безвольно проиграла Англии
Джеймс МЭДДИСОН: «Мы блестяще начали этот отборочный цикл»
Тренер сборной Дании: «Мы все глубоко расстроены»
Букайо Сака Александр Зинченко сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник The Mirror
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальта – Италия – 0:2. Ретеги и Пессина. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 марта 2023, 00:48 0
Мальта – Италия – 0:2. Ретеги и Пессина. Видео голов и обзор матча
Мальта – Италия – 0:2. Ретеги и Пессина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации Евро-2024

Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Футбол | 26 марта 2023, 20:57 189
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024

Судьбу поединка решили голы в конце первого тайма

ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
Бокс | 27.03.2023, 10:05
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Футбол | 26.03.2023, 19:45
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Футбол | 26.03.2023, 17:39
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Перше реалістичне судження, але якщо не вийде з реваншем, то хоч не спийся з горя. Історія футболу знає такі приклади. Колись, ще в середині 60-х збірна срср в лужниках
приймала в товариському матчі бразильців на чолі з Пеле. Напередодні того матчу Валерій Воронін, один з найкращих радянських півзахисників, заявив іноземній пресі, що 
виключить з гри Пеле. Совєти програли 0 : 3, Пеле забив два голи, а Воронін запив і за кілька років закінчив життя у якійсь московській підворітні з проломленим черепом.
Цікаво, що коли Пеле запитали: "Як Вам радянський футбол?" той відповів, що ваші так бігають, що ніколи грати.
Ответить
+2
Міш Міш
Ти ж паскуда верещала, що ми будемо грати за країну....оце так ви грали за Україну ? Гнида
Ответить
+2
Sher15
Хотя бы извинился перед болельщиками за такое убогое и жалкое зрелище 
Ответить
0
12345678901
Переплачеш його? Чи зробиш більше поперечних передач на 5 метрів? Так він в цьому змагатись з тобою не збирається. Ти чемпіон
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Захожий нокаутировал соперника в Германии
Захожий нокаутировал соперника в Германии
26.03.2023, 18:50 1
Бокс
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
25.03.2023, 08:19 19
Футбол
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
26.03.2023, 12:38 9
Футбол
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
26.03.2023, 21:10 7
Футбол
Польская теннисистка обыграла Азаренко на крупном турнире в Майами
Польская теннисистка обыграла Азаренко на крупном турнире в Майами
26.03.2023, 01:15 5
Теннис
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
25.03.2023, 11:18 6
Бокс
Форвард сборной Украины перебрался в чемпионат Франции
Форвард сборной Украины перебрался в чемпионат Франции
25.03.2023, 20:33
Баскетбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
25.03.2023, 22:25 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности