Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака обыграл меня, но я возьму реванш»

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».

Вингер сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака по окончанию встречи был признан лучшим игроком матча. На 37-й минуте он отдал голевую передачу на Гарри Кейна, а спустя 3 минуты оформил шедевр в ворота Анатолия Трубина.

Капитан сборной Украины и партнер Сака по «Арсеналу» Александр Зинченко оценил перфоманс вингера «трех львов»:

«Он потрясающий игрок, мы это знаем. Очевидно, что он сейчас в ударе , я желаю ему этого до конца сезона.

На поле нет друзей. К сожалению, сегодня он обыграл меня, но я возьму реванш».

Отметим, что Зинченко получил награду «Лев матча».