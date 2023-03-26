Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией
Болельщики признали лучшим капитана команды – Александра Зинченко
Назван Лев матча 2-го тура квалификации Евро-2024 в группе С Украины против Англии, который состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Капитан национальной команды Украины Александр Зинченко получил этот приз по результатам голосования болельщиков.
Он набрал 44% голосов. Ближайшим преследователем стал Александр Сваток (15%), третий – Анатолий Трубин (9%).
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «трех львов». Сборная Англии два гола забила еще в первом тайме. Вначале на 37-й минуте отличился Кейн, а спустя 3 минуты Сака записал на свой счет шедевр в правую девятку ворот Украины.
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По итогам матча аналитический портал WhoScored оценил действия игроков в поле.
В составе сборной Украины лучшие оценки получили защитник Александр Сваток и голкипер Анатолий Трубин – по 7.1.
Худшая оценка у сборной Украины – у вингера Михаила Мудрика – 5.7.
Ну а у англичан лучшим признан Букайо Сака, забивший гол и отдавший ассист, за что и получил оценку 8.7.