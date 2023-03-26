Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией

Назван Лев матча 2-го тура квалификации Евро-2024 в группе С Украины против Англии, который состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Капитан национальной команды Украины Александр Зинченко получил этот приз по результатам голосования болельщиков.

Он набрал 44% голосов. Ближайшим преследователем стал Александр Сваток (15%), третий – Анатолий Трубин (9%).

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «трех львов». Сборная Англии два гола забила еще в первом тайме. Вначале на 37-й минуте отличился Кейн, а спустя 3 минуты Сака записал на свой счет шедевр в правую девятку ворот Украины.