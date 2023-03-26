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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 21:38 | Обновлено 26 марта 2023, 22:22
4272
6

Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией

Болельщики признали лучшим капитана команды – Александра Зинченко

26 марта 2023, 21:38 | Обновлено 26 марта 2023, 22:22
4272
6
Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Назван Лев матча 2-го тура квалификации Евро-2024 в группе С Украины против Англии, который состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Капитан национальной команды Украины Александр Зинченко получил этот приз по результатам голосования болельщиков.

Он набрал 44% голосов. Ближайшим преследователем стал Александр Сваток (15%), третий – Анатолий Трубин (9%).

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «трех львов». Сборная Англии два гола забила еще в первом тайме. Вначале на 37-й минуте отличился Кейн, а спустя 3 минуты Сака записал на свой счет шедевр в правую девятку ворот Украины.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 6
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Родион Накса
Просто смешно.Дайте Зинченко уже золотой мяч.И да жаль Конопелька не вышел,может ничья была бы
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+1
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luceorius
 В таких іграх обирати лева матчу - це образа царя звірів. Пропоную всім учасникам матчу вручити іграшкових шакаликів.
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+1
fitnes_sports066
Сборная Украины провела свой первый матч подбора Евро-2024. На Уэмбли команда Ротаня проиграла Англии со счетом 0:2.
По итогам матча аналитический портал WhoScored оценил действия игроков в поле.
В составе сборной Украины лучшие оценки получили защитник Александр Сваток и голкипер Анатолий Трубин – по 7.1.
Худшая оценка у сборной Украины – у вингера Михаила Мудрика – 5.7.
Ну а у англичан лучшим признан Букайо Сака, забивший гол и отдавший ассист, за что и получил оценку 8.7.
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+1
Volodimir Brykov
 опосум
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0
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