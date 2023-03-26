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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 22:25 | Обновлено 26 марта 2023, 22:28
571
2

Лидер не только в Арсенале. Кто лучший игрок поединка Англия – Украина?

Статистический портал WhoScored поставил Букайо Сака оценку 8.7 балла

26 марта 2023, 22:25 | Обновлено 26 марта 2023, 22:28
571
2
Лидер не только в Арсенале. Кто лучший игрок поединка Англия – Украина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».

Счет в матче был открыт на 37-й минуте поединка благодаря голу Гарри Кейна. Голевую передачу на него отдал игрок лондонского «Арсенала» Букайо Сака. Спустя 3 минуты 21-летний англичанин оформил шедевр в ворота сборной Украины, увеличив преимущество своей команды.

После окончания поединка статистический портал WhoScored выставил оценку игрокам. Сака получил оценку в 8.7 балла, что является лучшим показателем среди всех игроков.

За эту встречу Сака, помимо гола и ассиста, записал на свой счет 30 точных пасов (76,9%), 4 раза заработал на себе фол, дважды отобрал мяч у соперника, трижды отдал острую передачу, 56 раз дотронулся до мяча и дважды успешно обыграл соперника.

Среди украинцев наивысшую оценку получил голкипер Анатолий Трубин и центральный защитник Александр Сваток – 7.1 балл. Отметим, что львом матча был признан капитан сборной Украины Александр Зинченко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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luceorius
 Сака, Беллінгем і Райс, очевидно стануть основою майбутньої збірної Англії, якій підкоряться всі вершини, щоправда потрібен ще й тренер-новатор.
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0
Springfield
Зато у Зины  - 6,3.
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