ШЕВЧЕНКО: «У каждого игрока будет сильное желание показать хорошую игру»

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который вместе со Стивом Джерардом работает экспертом на игре квалификации Евро-2024 между Украиной и Англией, прокомментировал настрой национальной украинской команды на этот поединок:

«Хочу поблагодарить солдат, которые остаются на передовой. Они идут на жертвы, остаются сильными, чтобы сберечь свободу Украины. Думаю, ментально мы очень сильны и едины.

У каждого из игроков будет сильное желание выдать хорошее шоу и удивить команду Саутгейта. Каждый из этих ребят представляет страну и благодарен нашим воинам. Для нас это многое значит. Очень сложно, речь идет не только о футболе».

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.