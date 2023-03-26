ШЕВЧЕНКО: «У каждого игрока будет сильное желание показать хорошую игру»
Экс-наставник сборной Украины рассказал о настрое команды на матч с Англией
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который вместе со Стивом Джерардом работает экспертом на игре квалификации Евро-2024 между Украиной и Англией, прокомментировал настрой национальной украинской команды на этот поединок:
«Хочу поблагодарить солдат, которые остаются на передовой. Они идут на жертвы, остаются сильными, чтобы сберечь свободу Украины. Думаю, ментально мы очень сильны и едины.
У каждого из игроков будет сильное желание выдать хорошее шоу и удивить команду Саутгейта. Каждый из этих ребят представляет страну и благодарен нашим воинам. Для нас это многое значит. Очень сложно, речь идет не только о футболе».
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.
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