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Евро
Англия
26.03.2023 19:00 - : -
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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 03:09 | Обновлено 25 марта 2023, 03:18
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0

Англия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 марта в 19:00 сине-желтые проводят стартовый матч квалификации Евро-2024

25 марта 2023, 03:09 | Обновлено 25 марта 2023, 03:18
121
0
Англия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sport.ua

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

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23 марта сборная Украины выиграла спарринг у английского клуба «Брентфорд» со счетом 2:0. Голы у сине-желтой команды забили Александр Сваток и Георгий Судаков.

В 1-м туре отбора к Евро-2024 сборная Англии выиграла в гостях у сборной Италии (2:1). Деклайн Райс открыл счет на 13-й минуте матча , а затем был забил исторический гол. На 44-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю (54 гола). Он опередил по этому показателю Уэйна Руни, на счету которого 53 гола за англичан.

На 56-й минуте Италия отыграла один гол усилиями Матео Ретеги, которому великолепную голевую передачу отдал Лоренцо Пеллегрини (1:2). Однако затем Скуадра Адзурра не смогла сравнять счет, и Англия набрала три очка в стартовом матче. В другом матче группы C команда Северной Македонии взяла верх над Мальтой (2:1).

Квалификация Евро-2024. Турнирная таблица группы C

Англия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO и региональные каналы Суспільне.

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Голосов 27
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча квалификации 🏆 Евро-2024 между сборными Англии и Украины, который пройдет 26 марта в 19:00 в Лондоне.

Крупная победа Англии

13 голосов 48.15 %

Минимальная победа Англии

9 голосов 33.33 %

Ничья

3 голоса 11.11 %

Минимальная победа Украины

2 голоса 7.41 %

Крупная победа Украины

0 голосов 0.1 %

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Источник Sport.ua
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