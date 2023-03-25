26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

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23 марта сборная Украины выиграла спарринг у английского клуба «Брентфорд» со счетом 2:0. Голы у сине-желтой команды забили Александр Сваток и Георгий Судаков.

В 1-м туре отбора к Евро-2024 сборная Англии выиграла в гостях у сборной Италии (2:1). Деклайн Райс открыл счет на 13-й минуте матча , а затем был забил исторический гол. На 44-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю (54 гола). Он опередил по этому показателю Уэйна Руни, на счету которого 53 гола за англичан.

На 56-й минуте Италия отыграла один гол усилиями Матео Ретеги, которому великолепную голевую передачу отдал Лоренцо Пеллегрини (1:2). Однако затем Скуадра Адзурра не смогла сравнять счет, и Англия набрала три очка в стартовом матче. В другом матче группы C команда Северной Македонии взяла верх над Мальтой (2:1).

Квалификация Евро-2024. Турнирная таблица группы C

Англия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO и региональные каналы Суспільне.