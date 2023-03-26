Чемпионат Европы26 марта 2023, 19:14 | Обновлено 26 марта 2023, 19:18
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ФОТО. Шевченко и Джеррард работают экспертами на матче Англия – Украина
Сборная Украины на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024
26 марта 2023, 19:14 | Обновлено 26 марта 2023, 19:18
287
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26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.
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Ранее 23 марта сборная Украины выиграла спарринг у английского клуба «Брентфорд» со счетом 2:0. Голы у сине-желтой команды забили Александр Сваток и Георгий Судаков.
Знаменитые футболисты и тренеры Андрей Шевченко и Стивен Джеррард работают экспертами на матче Англия – Украина.
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