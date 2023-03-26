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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 19:14 | Обновлено 26 марта 2023, 19:18
287
0

ФОТО. Шевченко и Джеррард работают экспертами на матче Англия – Украина

Сборная Украины на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024

26 марта 2023, 19:14 | Обновлено 26 марта 2023, 19:18
287
0
ФОТО. Шевченко и Джеррард работают экспертами на матче Англия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

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Ранее 23 марта сборная Украины выиграла спарринг у английского клуба «Брентфорд» со счетом 2:0. Голы у сине-желтой команды забили Александр Сваток и Георгий Судаков.

Знаменитые футболисты и тренеры Андрей Шевченко и Стивен Джеррард работают экспертами на матче Англия – Украина.

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Источник Sport.ua
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