ФОТО. Шевченко и Джеррард работают экспертами на матче Англия – Украина

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

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Ранее 23 марта сборная Украины выиграла спарринг у английского клуба «Брентфорд» со счетом 2:0. Голы у сине-желтой команды забили Александр Сваток и Георгий Судаков.

Знаменитые футболисты и тренеры Андрей Шевченко и Стивен Джеррард работают экспертами на матче Англия – Украина.