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  4. Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 19:45 | Обновлено 26 марта 2023, 20:06
5185
2

Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»

Экс-полузащитник сборной Англии – про матч с Украиной

26 марта 2023, 19:45 | Обновлено 26 марта 2023, 20:06
5185
2
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Экс-игрок сборной Англии по футболу Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2024 между сборными Англии и Украины:

«Сегодня это больше, чем игра. Между странами существует дружба. Это показывает силу футбола. В Украине играют неделю за неделей, надевая улыбки на лицо. Думаю, это первый раз, когда не хочу, чтобы Англия победила».

Всі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Джеррард работает экспертом на этом поединке вместе с экс-наставником сборной Украины Андреем Шевченко.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.

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Стивен Джеррард Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Англия - Украина Евро-2024
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RFirmino
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