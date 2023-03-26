Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»

Экс-игрок сборной Англии по футболу Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2024 между сборными Англии и Украины:

«Сегодня это больше, чем игра. Между странами существует дружба. Это показывает силу футбола. В Украине играют неделю за неделей, надевая улыбки на лицо. Думаю, это первый раз, когда не хочу, чтобы Англия победила».

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Джеррард работает экспертом на этом поединке вместе с экс-наставником сборной Украины Андреем Шевченко.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.