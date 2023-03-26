Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Экс-полузащитник сборной Англии – про матч с Украиной
Экс-игрок сборной Англии по футболу Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2024 между сборными Англии и Украины:
«Сегодня это больше, чем игра. Между странами существует дружба. Это показывает силу футбола. В Украине играют неделю за неделей, надевая улыбки на лицо. Думаю, это первый раз, когда не хочу, чтобы Англия победила».
Всі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Джеррард работает экспертом на этом поединке вместе с экс-наставником сборной Украины Андреем Шевченко.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.
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