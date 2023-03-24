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Евро
Молдова
24.03.2023 21:45 – FT 1 : 1
Фарерские острова
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24 марта 2023, 23:42 | Обновлено 24 марта 2023, 23:45
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Чехия уверенно обыграла Польшу на старте квалификации Евро-2024

Стартовала борьба в группе Е

24 марта 2023, 23:42 | Обновлено 24 марта 2023, 23:45
99
0
Чехия уверенно обыграла Польшу на старте квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 марта, сыграны два поединка 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, в которых отношения выяснили команды Чехии и Польши, а также Молдовы и Фарерских островов.

В матче между сборными Чехии и Польши, состоявшемся в Праге, особой борьбы не получилось. Хозяева оказались сильнее гостей и добились победы со счетом 3:1.

В другой встрече команды Молдовы и Фарерских островов сильнейшего не определили – ничья 1:1.

В таблице группы Е сборная Чехии с 3-мя очками вышла в лидеры. За ней идут команды Фарерских островов и Молдовы (по одному пункту), а также Албании и Польши (обе – по 0 баллов).

Отбор на Евро-2024. Группа Е. 1-й тур

Чехия – Польша – 3:1

Голы: Крейчи, 1 (1:0). Чванчара, 3 (2:0). Кухта, 64 (3:0). Шиманськи, 87 (3:1).

Молдова – Фарерские острова – 1:1

Голы: Миккельсен, 27 (0:1). Николаеску, 86 пенальти (1:1).

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Источник Sport.ua
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