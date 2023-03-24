Чехия уверенно обыграла Польшу на старте квалификации Евро-2024
Стартовала борьба в группе Е
В пятницу, 24 марта, сыграны два поединка 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, в которых отношения выяснили команды Чехии и Польши, а также Молдовы и Фарерских островов.
В матче между сборными Чехии и Польши, состоявшемся в Праге, особой борьбы не получилось. Хозяева оказались сильнее гостей и добились победы со счетом 3:1.
В другой встрече команды Молдовы и Фарерских островов сильнейшего не определили – ничья 1:1.
В таблице группы Е сборная Чехии с 3-мя очками вышла в лидеры. За ней идут команды Фарерских островов и Молдовы (по одному пункту), а также Албании и Польши (обе – по 0 баллов).
Отбор на Евро-2024. Группа Е. 1-й тур
Чехия – Польша – 3:1
Голы: Крейчи, 1 (1:0). Чванчара, 3 (2:0). Кухта, 64 (3:0). Шиманськи, 87 (3:1).
Молдова – Фарерские острова – 1:1
Голы: Миккельсен, 27 (0:1). Николаеску, 86 пенальти (1:1).
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