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Чехия
24.03.2023 21:45 - : -
Польша
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Чемпионат Европы
22 марта 2023, 22:39 |
73
0

Чехия – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 24 марта в 21:45 по Киеву

22 марта 2023, 22:39 |
73
0
Чехия – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

24 марта на «Фортуна Арена» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Чехия встретится с Польшей. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Чехия

Команда демонстрирует любопытную историю выступлений. Локомотива достаточно успешна на Евро - от серебра на Евро-96 и до четвертьфинала прошлого турнира. И, главное, не было пропущено ни одного континентального первенства после развода со Словакией. Но при этом у нее традиционно мало что получается в отборах на чемпионат мира. Только в 2006-м году получилось сыграть там, и то все закончилось невыходом из группы. Не получилось пробиться и в Катар. Более того, прошлым летом было взято только 4 очка в Лиге Наций. Правда, там и соперники были сильные - Испания, Португалия и Швейцария. Примечательно, что даже после этого Шилгавы сохранил свой пост. И собрал сейчас вполне привычный состав, разве что с учетом небольшого омоложения состава.

Польша

Сборная провалила последний Евро, ухитрившись не выйти из группы при крайне лояльном регламенте турнира. Противоречивым получился и прошлый год. Провальным его назвать нельзя. Кадра удержалась в дивизионе А Лиги Наций, набрав 7 очков в группе - правда, 6 из них с Уэльсом, при ничьей с Голландией и парой поражений Бельгии. На чемпионате мира Левандовски и компания вышли из группы - ключевым стали ничья с Мексикой и победа над явным аутсайдером, Саудовской Аравией. Но и Аргентине в квартете уступили 0-2, и с Францией уже в 1/8 финала мало что получилось - там проиграли 1-3. Не удивительно, что сменился наставник - в пятницу дебютирует Фернанду Сантуш. Будет любопытно посмотреть, как изменится игра и результаты сборной при опытном и прагматичном португальце.

Статистика личных встреч

Сыграно 8 матчей - и не было ни единой ничьей. Кроме того, у команд поровну побед друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают чехов как фаворита, что понятно - они играют дома. Но вряд ли игра будет зрелищной - напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,75.

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Источник Sport.ua
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