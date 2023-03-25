Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча
Евро
Чехия
24.03.2023 21:45 – FT 3 : 1
Польша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 00:52 | Обновлено 25 марта 2023, 01:00
1041
0

Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка отбора на Евро-2024

25 марта 2023, 00:52 | Обновлено 25 марта 2023, 01:00
1041
0
Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 марта, в Праге проходит поединок 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Чехии и Польши.

На 1-й минуте игры чешскую сборную вперед вывел полузащитник пражской «Спарты» Ладислав Крейчи. Спустя две минуты перевес хозяев упрочил нападающий все той же «Спарты» из Праги Томаш Чванчара. 2:0.

В середине второго тайма перевес Чехии до крупного довел еще один игрок из пражской «Спарты» Ян Кухта. 3:0.

Поляки, впрочем, не капитулировала и под занавес игры усилиями Дамиана Шиманськи один гол отыграли. 3:1.

Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Ладислав Крейчи. 1:0

ГОЛ! Томаш Чванчара, 2:0

ГОЛ! Ян Кухта, 3:0

ГОЛ! Дамиан Шиманськи, 3:1

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Дамиан Шиманьски (Польша).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Чванчара (Чехия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Ладислав Крейчи (Чехия).
По теме:
Швеция – Бельгия – 0:3. Лукаку сделал результат. Видео голов и обзор матча
Испания – Норвегия. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024
Испания – Норвегия. Текстовая трансляция матча
видео голов и обзор Евро-2024 сборная Чехии по футболу сборная Польши по футболу Ладислав Крейчи Томаш Чванчара Ян Кухта Дамиан Шиманьски
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Нидерланды – 4:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 марта 2023, 00:41 0
Франция – Нидерланды – 4:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Нидерланды – 4:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024

Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24 марта 2023, 08:33 3
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Другие виды | 24.03.2023, 06:06
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Футбол | 24.03.2023, 22:05
Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Бокс | 24.03.2023, 15:45
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
23.03.2023, 18:40 5
Бокс
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
23.03.2023, 17:41 2
Футбол
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
24.03.2023, 06:17 5
Футбол
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
24.03.2023, 12:30 5
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
23.03.2023, 09:42 43
Бокс
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
23.03.2023, 19:59 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
24.03.2023, 16:24 22
Футбол
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
24.03.2023, 02:29 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности