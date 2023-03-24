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Евро
Чехия
24.03.2023 21:45 - : -
Польша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 19:35 |
181
0

Чехия – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 24 марта в 21:45 по киевскому времени

24 марта 2023, 19:35 |
181
0
Чехия – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 марта, в Праге на «Фортуна Арена» состоится матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года, в котором Чехия встретится с Польшей.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отборочный поединок Евро-2024 Чехия – Польша в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

Чехия демонстрирует любопытную историю выступлений. Локомотива достаточно успешна на Евро - от серебра на Евро-96 и до четвертьфинала прошлого турнира. И, главное, не было пропущено ни одного континентального первенства после развода со Словакией.

Польша провалила последний Евро, ухитрившись не выйти из группы при крайне лояльном регламенте турнира. Противоречивым получился и прошлый год. Провальным его назвать нельзя. Кадра удержалась в дивизионе А Лиги Наций, набрав 7 очков в группе - правда, 6 из них с Уэльсом, при ничьей с Нидерландами и парой поражений Бельгии.

Чехия – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

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Источник Sport.ua
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