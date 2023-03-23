ВИДЕО. УЕФА назвал Ракицкого гением после его шедеврального гола Фейеноорду

УЕФА в своем официальном Instagram-аккаунте Лиги Европы опубликовал видео гола украинского защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого в ворота нидерландского «Фейеноорда» в первом матче 1/8 финала ЛЕ:

«Гений 🧠🤣», – подписала видео пресс-служба УЕФА.

Ракицкий переправил мяч в ворота нидерландцев спиной в падении, но многие футбольные фанаты думают, что гол был забит все-таки другой частью тела...

Благодаря этому мячу Ярослава «Шахтер» открыл счет на 78-й минуте поединка, однако не смог удержать преимущество, пропустив на 88-й. Вскоре в Нидерландах, в ответной игре, украинская команда разгромно проиграла 1:7 и завершила выступления в ЛЕ.