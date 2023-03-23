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  4. ВИДЕО. УЕФА назвал Ракицкого гением после его шедеврального гола Фейеноорду
Лига Европы
23 марта 2023, 08:01 | Обновлено 23 марта 2023, 08:09
2854
6

ВИДЕО. УЕФА назвал Ракицкого гением после его шедеврального гола Фейеноорду

Пресс-служба УЕФА отдельно отметила гол украинского защитника «Шахтера»

23 марта 2023, 08:01 | Обновлено 23 марта 2023, 08:09
2854
6
ВИДЕО. УЕФА назвал Ракицкого гением после его шедеврального гола Фейеноорду
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА в своем официальном Instagram-аккаунте Лиги Европы опубликовал видео гола украинского защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого в ворота нидерландского «Фейеноорда» в первом матче 1/8 финала ЛЕ:

«Гений 🧠🤣», – подписала видео пресс-служба УЕФА.

Ракицкий переправил мяч в ворота нидерландцев спиной в падении, но многие футбольные фанаты думают, что гол был забит все-таки другой частью тела...

Благодаря этому мячу Ярослава «Шахтер» открыл счет на 78-й минуте поединка, однако не смог удержать преимущество, пропустив на 88-й. Вскоре в Нидерландах, в ответной игре, украинская команда разгромно проиграла 1:7 и завершила выступления в ЛЕ.

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видео Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Шахтер - Фейеноорд Фейеноорд Лига Европы
Источник Instagram
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Комментарии 6
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Remark
Больше бы подошло - ватник столетия!
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+6
GloryUkraine
Номінант на премію "Голос УЄФА" за виконання гімну України.
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+5
0665826283
Це вони на замовлення "рускіх", назвали "гєнієм",. а він "гєній" серед удобреній! В уєфа, самі продажні падли! вони за гроші шо хочбудуть робить і казать.
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+5
Sher15
Надеюсь хоть этого сепара Ракицкого нет в нашей сборной ?
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+4
AndiM
Нічого іншого від корупційного та придурковатого УЄФА вже ніхто і не чекає. Яка організація такі й рішення і заяви. 
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+4
K 12
Ватные новости 
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+2
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