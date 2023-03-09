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  4. ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
Лига Европы
09 марта 2023, 23:43 | Обновлено 10 марта 2023, 00:03
3995
8

ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом

Донецкий клуб вышел вперед на 79-й минуте матча Лиги Европы

09 марта 2023, 23:43 | Обновлено 10 марта 2023, 00:03
3995
8
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Шахтер» и «Фейеноорд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Донецкий клуб вышел вперед на 79-й минуте матча после суперудара от Ракицкого.

1:0. Ракицкий, 79 мин.

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд видео голов и обзор Ярослав Ракицкий
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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u6464u
не без фарту , але гідно , так би всі наші клуби на такому фарті  , але ж цей фарт  без майстерності не реальний.
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+1
VadyaMetal
супергол?! гол навмання від горба - це гол "дурень" в народі.
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+1
Віталій Яценко
Я б робив акцент взагалі на тому, що робить в Українській команді ракицький... Всі закривають очі на те, що ця людина - зрадник. Говорити про вибачення - взагалі недоречно. І тільки шахта могла підписати такого сєпара в свою структуру. Тому змушений вболівати проти, хоча очки нам треба, безумовно. Не місце ракицькому в Українському футболі і інфопросторі.
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0
Alehandro
Супергол? Дурень від хребта залетів... І це непорозуміння - єдиний удар в ствір воріт за увесь матч. Гидко на таку гру Шахтаря дивитись. Антифутбол якийсь
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0
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zzg77
Видно все-таки Срна в детстве жрал говно!
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-4
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