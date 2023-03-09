Лига Европы09 марта 2023, 23:43 | Обновлено 10 марта 2023, 00:03
3995
8
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
Донецкий клуб вышел вперед на 79-й минуте матча Лиги Европы
09 марта 2023, 23:43 | Обновлено 10 марта 2023, 00:03
3995
8
В четверг, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Шахтер» и «Фейеноорд».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Донецкий клуб вышел вперед на 79-й минуте матча после суперудара от Ракицкого.
1:0. Ракицкий, 79 мин.
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Комментарии 8
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не без фарту , але гідно , так би всі наші клуби на такому фарті , але ж цей фарт без майстерності не реальний.
супергол?! гол навмання від горба - це гол "дурень" в народі.
Я б робив акцент взагалі на тому, що робить в Українській команді ракицький... Всі закривають очі на те, що ця людина - зрадник. Говорити про вибачення - взагалі недоречно. І тільки шахта могла підписати такого сєпара в свою структуру. Тому змушений вболівати проти, хоча очки нам треба, безумовно. Не місце ракицькому в Українському футболі і інфопросторі.
Супергол? Дурень від хребта залетів... І це непорозуміння - єдиний удар в ствір воріт за увесь матч. Гидко на таку гру Шахтаря дивитись. Антифутбол якийсь
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Видно все-таки Срна в детстве жрал говно!
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