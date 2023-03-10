Лига Европы10 марта 2023, 00:19 | Обновлено 10 марта 2023, 00:23
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ВИДЕО. Как Шахтер пропустил быструю контратаку и упустил победу
Эсекьель Бульяуде сравнял счет для «Фейеноорда» на 88-й минуте
10 марта 2023, 00:19 | Обновлено 10 марта 2023, 00:23
861
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В четверг, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Шахтер» и «Фейеноорд».
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Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Эсекьель Бульяуде сравнял счет для «Фейеноорда» на 88-й минуте.
ГОЛ! 1:1. Бульяуде, 88 мин.
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