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Лига Европы
10 марта 2023, 00:19 | Обновлено 10 марта 2023, 00:23
861
0

ВИДЕО. Как Шахтер пропустил быструю контратаку и упустил победу

Эсекьель Бульяуде сравнял счет для «Фейеноорда» на 88-й минуте

10 марта 2023, 00:19 | Обновлено 10 марта 2023, 00:23
861
0
ВИДЕО. Как Шахтер пропустил быструю контратаку и упустил победу
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Шахтер» и «Фейеноорд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Эсекьель Бульяуде сравнял счет для «Фейеноорда» на 88-й минуте.

ГОЛ! 1:1. Бульяуде, 88 мин.

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Эсекьель Бульяуде Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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