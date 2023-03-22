ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» посвятил 6-минутный ролик украинскому защитнику Александру Зинченко.

Пресс-служба «канониров» опубликовала видео на клубном YouTube-канале, в котором под пристальным вниманием камер показаны все действия Александра в игре против «Кристал Пэлас».

19 марта «Арсенал» на своем поле принимал «орлов» в 28-м туре АПЛ. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров». Зинченко провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Авторитетный портал WhoScored поставил 26-летнему Зинченко за этот матч оценку 6,8 балла. За игру украинец дважды отобрал мяч у соперника, 1 раз заблокировал удар, 1 раз перехватил передачу, отдал 47 точных пасов (95,9%), заработал 1 фол и 1 раз успешно обыграл соперника.