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  4. ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
Англия
22 марта 2023, 19:59 |
5793
3

ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ

Пресс-служба лондонской команды опубликовала видео на клубном YouTube-канале

22 марта 2023, 19:59 |
5793
3
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» посвятил 6-минутный ролик украинскому защитнику Александру Зинченко.

Пресс-служба «канониров» опубликовала видео на клубном YouTube-канале, в котором под пристальным вниманием камер показаны все действия Александра в игре против «Кристал Пэлас».

19 марта «Арсенал» на своем поле принимал «орлов» в 28-м туре АПЛ. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров». Зинченко провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Авторитетный портал WhoScored поставил 26-летнему Зинченко за этот матч оценку 6,8 балла. За игру украинец дважды отобрал мяч у соперника, 1 раз заблокировал удар, 1 раз перехватил передачу, отдал 47 точных пасов (95,9%), заработал 1 фол и 1 раз успешно обыграл соперника.

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видео Арсенал Лондон Александр Зинченко Арсенал - Кристал Пэлас Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 3
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avk2307
Не корректный заголовок . Арсенал АПЛ не выиграл еще, только игру с Кристал Пэлас .
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+2
andre_lui
Дуже цінують!
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+2
OKs100
Зинченко капитан Арсенала вот и ценят. Но официально это признают только со следующего сезона.
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+1
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