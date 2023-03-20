Англия20 марта 2023, 03:45 | Обновлено 20 марта 2023, 03:56
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Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Кристал Пэлас
Лучшим игроком поединка признан Букайо Сака
20 марта 2023, 03:45 | Обновлено 20 марта 2023, 03:56
97
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В матче 28-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч в стартовом составе и отыграл 65 минут, после чего был заменен.
Авторитетный портал WhoScored поставил 26-летнему Зинченко среднюю оценку 6,8 балла.
Лучшим футболистом поединка признан 21-летний форвард «канониров» Букайо Сака, отличившийся дублем.
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