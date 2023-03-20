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  4. Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Кристал Пэлас
Англия
20 марта 2023, 03:45 | Обновлено 20 марта 2023, 03:56
97
0

Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Кристал Пэлас

Лучшим игроком поединка признан Букайо Сака

20 марта 2023, 03:45 | Обновлено 20 марта 2023, 03:56
97
0
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч в стартовом составе и отыграл 65 минут, после чего был заменен.

Авторитетный портал WhoScored поставил 26-летнему Зинченко среднюю оценку 6,8 балла.

Лучшим футболистом поединка признан 21-летний форвард «канониров» Букайо Сака, отличившийся дублем.

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Букайо Сака Александр Зинченко WhoScored Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Кристал Пэлас
Источник Sport.ua
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