Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Кристал Пэлас

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч в стартовом составе и отыграл 65 минут, после чего был заменен.

Авторитетный портал WhoScored поставил 26-летнему Зинченко среднюю оценку 6,8 балла.

Лучшим футболистом поединка признан 21-летний форвард «канониров» Букайо Сака, отличившийся дублем.