Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко

Теннисистка из беларуси и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обратилась к Иге Свентек (Польша, WTA 1), после того как полька раскритиковала WTA и попросила больше помогать и прислушиваться к украинским теннисисткам:

«Очевидно, что есть некоторые игроки, у которых есть какие-то другие чувства и поведение. В целом я не совсем разделяю мнение Иги. Я бы посоветовала ей посмотреть на то, что было сделано, прежде чем давать комментарии.

Как член Cовета игроков я буду рада предоставить все те факты, которые были сделаны. И я думаю, что это был бы более подходящий способ провести этот разговор».

Отметим, что Азаренко является членом Совета игроков WTA.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась играть с Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе, после чего прокомментировала свое решение. Также Леся заявила, что единственное, что сделала WTA – «подарила ленты в цветах Украины, чтобы каждый игрок мог продемонстрировать свою поддержку украинскому народу».