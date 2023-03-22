Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Естественно, конкретикой в словах белорусской теннисистки и не пахло
Теннисистка из беларуси и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обратилась к Иге Свентек (Польша, WTA 1), после того как полька раскритиковала WTA и попросила больше помогать и прислушиваться к украинским теннисисткам:
«Очевидно, что есть некоторые игроки, у которых есть какие-то другие чувства и поведение. В целом я не совсем разделяю мнение Иги. Я бы посоветовала ей посмотреть на то, что было сделано, прежде чем давать комментарии.
Как член Cовета игроков я буду рада предоставить все те факты, которые были сделаны. И я думаю, что это был бы более подходящий способ провести этот разговор».
Отметим, что Азаренко является членом Совета игроков WTA.
Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась играть с Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе, после чего прокомментировала свое решение. Также Леся заявила, что единственное, что сделала WTA – «подарила ленты в цветах Украины, чтобы каждый игрок мог продемонстрировать свою поддержку украинскому народу».
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Що можна робити і треба - просити розводити росіян та білорусок по сітці змагань, щоб вони не перетиналися на тенісних кортах. Плюс, якщо йдуть паралельні турніри однакового рівня - розводити ще й по турнірам.
На Шоломах розвести по сітці - це взагалі без проблем. Там 128 тенісисток стартує. А росіянок та білорусок від 10 до 14 може грати.
Тобто 12 тенісисток можна всунути в 64 нижньої сітки? Цілком реально.