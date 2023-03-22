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  4. Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
WTA
22 марта 2023, 19:36 |
3026
5

Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко

Естественно, конкретикой в словах белорусской теннисистки и не пахло

22 марта 2023, 19:36 |
3026
5
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Теннисистка из беларуси и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обратилась к Иге Свентек (Польша, WTA 1), после того как полька раскритиковала WTA и попросила больше помогать и прислушиваться к украинским теннисисткам:

«Очевидно, что есть некоторые игроки, у которых есть какие-то другие чувства и поведение. В целом я не совсем разделяю мнение Иги. Я бы посоветовала ей посмотреть на то, что было сделано, прежде чем давать комментарии.

Как член Cовета игроков я буду рада предоставить все те факты, которые были сделаны. И я думаю, что это был бы более подходящий способ провести этот разговор».

Отметим, что Азаренко является членом Совета игроков WTA.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась играть с Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе, после чего прокомментировала свое решение. Также Леся заявила, что единственное, что сделала WTA – «подарила ленты в цветах Украины, чтобы каждый игрок мог продемонстрировать свою поддержку украинскому народу».

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Леся Цуренко Ига Свёнтек WTA Индиан-Уэллс Виктория Азаренко российско-украинская война WTA
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 5
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Александр Науменко
Мерзота пішла в наступ.
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+7
alex55
що це чмо робить у Раді гравців?
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+3
Elis
Ну то деталізуйте що ж ви таке робите. Стільки галасу і одночасно диму, що вони там на пару з сабалєнкою три хаймарси на двох для ЗСУ купили, не інакше. 
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+3
Анна Савоськіна
Як подивишся то бульбашкам і прикидатися не треба вони насправді такі тупі, що ще рота скрізь відкривають, ще щось пояснюють, виправдовуються. Війну війною назвати не можуть, а як щури позалазили у комітети і щось белькочуть, а всі їм стоя аплодують. Лицеміри ...
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0
Nick.Grabowski
WTA та ATP відмовилися усунити представників держави росія та Білорусь від змагань, правильно? Тобто росіянок та білорусок допустили. 
Що можна робити і треба - просити розводити росіян та білорусок по сітці змагань, щоб вони не перетиналися на тенісних кортах. Плюс, якщо йдуть паралельні турніри однакового рівня - розводити ще й по турнірам. 
На Шоломах розвести по сітці - це взагалі без проблем. Там 128 тенісисток стартує. А росіянок та білорусок від 10 до 14 може грати. 
Тобто 12 тенісисток можна всунути в 64 нижньої сітки? Цілком реально. 
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0
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