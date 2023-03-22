Конте может заменить Моуриньо в Роме

Жозе Моуриньо может покинуть пост главного тренера «Ромы» в конце нынешнего сезона. В услугах 60-летнего португальца заинтересован «ПСЖ».

Заменить Моуриньо в «Роме» может другой топ-тренер – Антонио Конте. Он может быть уволен из «Тоттенхэма» уже на этой неделе, и точно не останется в клубе после завершения сезона.

Ранее Конте уже был близок к тому, чтобы возглавить «Рому» в 2019 году, однако тогда сделал выбор в пользу «Интера». Конте присутствует в шорт-листе «Интера» и сейчас.