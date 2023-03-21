Там его еще не было. ПСЖ обратили взор на Особенного

Французский «ПСЖ» изучает возможность приглашения на тренерский мостик коллектива португальца Жозе Моуриньо. 60-летний уроженец Сетубала может появиться на «Парк де Пренс» будущим летом.

Согласно данным инсайдера Педро Алмейды, Моуриньо, имеющий прозвище Особенный, – фаворит у клубного руководства «ПСЖ». Оно верит, что португалец способен привести их клуб к триумфу в главном европейском клубном турнире – Лиге чемпионов.

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Сейчас Жозе Моуриньо работает с римской «Ромой», с которой у него контракт до лета 2024 года. До «волков» португалец среди прочего возглавлял «Порту», «Челси», «Интер» Милан, «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед». С «Порту» и «Интером» он побеждал в Лиге чемпионов, с «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы, а с «Ромой» брал трофей Лиги конференций.