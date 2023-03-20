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Франция
20 марта 2023, 22:49 |
450
0

Владельцы ПСЖ хотят любой ценой сохранить Месси

Перед менеджментом клуба поставлена четкая задача

20 марта 2023, 22:49 |
450
0
Владельцы ПСЖ хотят любой ценой сохранить Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Катарские владельцы «ПСЖ» поставили задачу №1 для руководства клуба во главе с президентом Нассером Аль-Хелаифи и спортивным директором Луишем Кампушем: продлить с Лионелем Месси контракт, который истекает в конце сезона.

Одно из главных условий, которое ставит Месси перед руководством клуба – серьезное усиление состава команды летом. Учитывая высокую зарплату Месси, сохранение 35-летнего аргентинца и усиление состава – задачи во многом взаимоисключающие, что усложняет задачу для руководства «ПСЖ».

Желание владельцев «ПСЖ» сохранить Месси связано с тем, что после перехода форварда в «ПСЖ» повысился приток новых спонсоров, и победа Лионеля на ЧМ-2022 может усилить эту тенденцию.

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Лионель Месси ПСЖ продление контракта
Источник Mundo Deportivo
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