Месси готов вернуться в Барселону

Лионель Месси согласен вернуться в «Барселону» ближайшим летом, когда истечет его контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Жоан Фонтес.

Ранее возможное возвращение было исключено из-за конфликта Месси с президентом клуба Жоаном Лапортой из-за ситуации, которая привела к уходу аргентинца из клуба летом 2021 года.

Однако недавно Месси пообщался с Лапортой по телефону, президент извинился перед игроком. Теперь возвращение возможно – вопрос в том, удовлетворит ли Месси предложение «Барселоны» с финансовой точки зрения.

Ранее сообщалось о том, что Месси может перейти в Саудовскую Аравию.