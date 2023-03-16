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Испания
16 марта 2023, 23:55 |
1287
0

Месси готов вернуться в Барселону

Конфликт с Жоаном Лапортой исчерпан

16 марта 2023, 23:55 |
1287
0
Месси готов вернуться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси согласен вернуться в «Барселону» ближайшим летом, когда истечет его контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Жоан Фонтес.

Ранее возможное возвращение было исключено из-за конфликта Месси с президентом клуба Жоаном Лапортой из-за ситуации, которая привела к уходу аргентинца из клуба летом 2021 года.

Однако недавно Месси пообщался с Лапортой по телефону, президент извинился перед игроком. Теперь возвращение возможно – вопрос в том, удовлетворит ли Месси предложение «Барселоны» с финансовой точки зрения.

Ранее сообщалось о том, что Месси может перейти в Саудовскую Аравию.

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Лионель Месси Барселона ПСЖ Жоан Лапорта
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