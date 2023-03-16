Месси готов вернуться в Барселону
Конфликт с Жоаном Лапортой исчерпан
Лионель Месси согласен вернуться в «Барселону» ближайшим летом, когда истечет его контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Жоан Фонтес.
Ранее возможное возвращение было исключено из-за конфликта Месси с президентом клуба Жоаном Лапортой из-за ситуации, которая привела к уходу аргентинца из клуба летом 2021 года.
Однако недавно Месси пообщался с Лапортой по телефону, президент извинился перед игроком. Теперь возвращение возможно – вопрос в том, удовлетворит ли Месси предложение «Барселоны» с финансовой точки зрения.
Ранее сообщалось о том, что Месси может перейти в Саудовскую Аравию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неудачно для горняков прошел матч 1/8 финала Лиги Европы c «Фейеноордом»
Виталий Буяльский и Александр Караваев не помогут столичному клубу в важной игре