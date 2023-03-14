Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Франция
14 марта 2023, 17:33 |
2797
6

Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии

Аргентинец хочет получать больше, чем Криштиану Роналду

14 марта 2023, 17:33 |
2797
6
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, и вероятность того, что соглашение будет продлено, становится все ниже. Возвращение в «Барселону» также выглядит маловероятным.

На руках у Месси есть предложение от клуба «Аль-Хиляль». Аргентинец готов перебраться в Саудовскую Аравию, но только если его зарплата будет выше, чем у Криштиану Роналду. Португалец с учетом спонсорских контрактов зарабатывает в «Аль-Насре» примерно 200 миллионов евро в год.

Также у Месси есть вариант с продолжением карьеры в МЛС.

По теме:
Луис ФЕРНАНДЕС: «Идеальный тренер для ПСЖ – Гвардиола»
Владельцы ПСЖ работают над покупкой именитого испанского клуба
Источник: Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ
Лионель Месси ПСЖ Криштиану Роналду Аль-Хиляль
Источник El Chiringuito
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
Бокс | 14 марта 2023, 10:45 35
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП

Украинский боксер продолжает гнуть свою линию

Ассист Мудрика, пенальти Коваленко: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Футбол | 14 марта 2023, 08:10 1
Ассист Мудрика, пенальти Коваленко: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Ассист Мудрика, пенальти Коваленко: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах

Блогер Sport.ua Cергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2023, 10:20
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
Бокс | 14.03.2023, 02:34
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
Бокс | 14.03.2023, 14:13
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
А, жаба давить гнома ))
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
Що не кажіть, але комплекс Роналду в Мессі присутній 😁
Ответить
+1
stalevar1250
Бляха, пацаны (Кристина, Гном) вы уже столько бабла за свою карьеру заработали, что вам мешает играть тупо в удовольствие, зачем эти мансы?! 
Ответить
0
pytlak1990
Він трішки краще і молодше Роналду, тому зарплату вищу вимагати нормально. Проте, футбол дійшов до абсурдно високих зарплат ( не бачу такої високої важливості футболу у світовій економіці) . Но саме гірше, що їхні захмарні зарплати за рахунок економії на робочому класі, тобто, більшості населення світу.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
13.03.2023, 08:46 1
Футбол
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
13.03.2023, 07:55 44
Футбол
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
13.03.2023, 14:29 9
Теннис
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
12.03.2023, 18:40 14
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
12.03.2023, 18:28 61
Футбол
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
13.03.2023, 05:33 7
Теннис
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
14.03.2023, 04:51 1
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал лидером, Динамо – в погоне за Зарей
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал лидером, Динамо – в погоне за Зарей
12.03.2023, 18:55 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности