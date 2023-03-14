Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, и вероятность того, что соглашение будет продлено, становится все ниже. Возвращение в «Барселону» также выглядит маловероятным.

На руках у Месси есть предложение от клуба «Аль-Хиляль». Аргентинец готов перебраться в Саудовскую Аравию, но только если его зарплата будет выше, чем у Криштиану Роналду. Португалец с учетом спонсорских контрактов зарабатывает в «Аль-Насре» примерно 200 миллионов евро в год.

Также у Месси есть вариант с продолжением карьеры в МЛС.