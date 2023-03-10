У Месси нет предложения от Барселоны, Ла Лига вряд ли допустит возвращение
У клуба слишком много финансовых проблем
По информации испанских СМИ, «Барселона» не делала попыток вернуть форварда ПСЖ Лионеля Месси, который может стать свободным агентом по итогам этого сезона.
Недавно президент клуба Жоан Лапорта встречался с отцом Месси, но вопросы возможного возвращения аргентинца в клуб не обсуждались. В целом, стороны не ожидают большого камбека Месси в «Барселону».
Кроме того, Ла Лига, скорее всего, будет против дорогостоящего подписания Месси, учитывая финансовые проблемы клуба. Ранее у каталонцев из-за долгов уже были проблемы с регистрацией новичков.
Ожидается, что Месси или останется в ПСЖ, или отправится в МЛС.
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