Четыре кандидата. Интер ищет замену главному тренеру

Неудачные выступления «Интера» в нынешнем сезоне могут привести к увольнению Симоне Индзаги с поста главного тренера.

Руководство «нерадзурри» уже начало поиски нового тренера. В шорт-листе четыре фамилии: Антонио Конте из «Тоттенхэма», Винченцо Итальяно из «Фиорентины», Тиаго Мотта из «Болоньи» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Конте ранее уже работал с «Интером» в 2019 – 2021 годах. Мотта выступал за «черно-синих» в качестве игрока в 2009 – 2012 годах.