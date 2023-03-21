Италия21 марта 2023, 15:53 |
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Четыре кандидата. Интер ищет замену главному тренеру
Симоне Индзаги могут уволить в конце сезона
21 марта 2023, 15:53 |
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Неудачные выступления «Интера» в нынешнем сезоне могут привести к увольнению Симоне Индзаги с поста главного тренера.
Руководство «нерадзурри» уже начало поиски нового тренера. В шорт-листе четыре фамилии: Антонио Конте из «Тоттенхэма», Винченцо Итальяно из «Фиорентины», Тиаго Мотта из «Болоньи» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».
Конте ранее уже работал с «Интером» в 2019 – 2021 годах. Мотта выступал за «черно-синих» в качестве игрока в 2009 – 2012 годах.
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