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22.03.2023 21:45 - : -
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20 марта 2023, 19:21 | Обновлено 20 марта 2023, 20:44
94
0

Ирландия – Латвия. Прогноз и анонс на товарищеский матч cборных

Поединок состоится 22 марта в 21:45 по Киеву

20 марта 2023, 19:21 | Обновлено 20 марта 2023, 20:44
94
0
Ирландия – Латвия. Прогноз и анонс на товарищеский матч cборных
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта на «Авива» пройдет товарищеский матч, в котором Ирландия встретится с Латвией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ирландия

Сборная считается середняком европейского футбола. На чемпионаты мира ее квалификации не достаточно - в последний раз на мундиаль пробивались еще в 2002-м году. Но на Евро отбор лояльнее, и зеленые играли там в 2012-м, а потом даже выходили в плей-офф через 4 года. Но потом плей-офф было проиграно, и крайний континентальный турнир ирландцы пропустили. Об уровне команды можно судить по Лиге Наций: вот уже трижды там занимали строго 3-е место в своей группе дивизиона В. Так же было и в прошлом году, когда подопечные Стивена Кенни оказались хуже и Шотландии, и Украины. Правда, соседей дома обыгрывали, причем 3-0 - зато на выезде уступили даже аутсайдеру, армянам. В целом, очень видна зависимость от места проведения матчей. Дома эйре могут положить на лопатки практически любого, но на выезде сдуваются и могут капитулировать даже с аутсайдером.

Латвия

Команда, конечно же, может гордиться достойным участием на Евро-2004. Но и до этого, и особенно после ничего толком не удавалось показать. Достаточно сказать, что, начиная с отбора на континентальный чемпионат 2008-го года, ни разу прибалты не финишировали в своих группах выше 5-го места. В итоге в прошлогодней Лиге Наций пришлось играть на уровне дивизиона D, то есть среди главных аутсайдеров. Да, там получилось выиграть и получить право на повышение. Но при этом подопечные Дайниса Казакевичса только по дополнительным показателям обошли молдаван. Им проигрывали дома 1-2, а напоследок не смогли взять нечто больше чем ничья в Андорре. Впрочем, чего ждать от сборной, куда из-за кадрового голода приходилось звать футболистов без клуба?

Статистика личных встреч

Сыграно 5 поединков, причем официальные, отборочные, пришлись на 1992-1995 годы, а товарищеский матч провели 10 лет назад. Не менялось только 1: все время побеждала Ирландия.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в латышей. Ирландцы хороши именно на своем поле - ставим на фору -1,5 гола с коэффициентом - 1,84.

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Источник Sport.ua
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