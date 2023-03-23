22 марта в Дублине в товарищеском матче сборная Ирландии победила сборную Латвии со счетом 3:2.

Уже к 20-й минуте хозяева поля вели в счете 2:0 благодаря голам Эвана Фергюсона и Каллума О'Дауда. Однако до перерыва гости успели сравнять счет (2:2). У латвийской сборной голами отметились Робертс Улдрикис и Артур Зюзин. Ирландия забила победный мяч во втором тайме усилиями Чидози Огбене.

Товарищеский матч. 22 марта, Дублин (Ирландия)

Ирландия – Латвия – 3:2

Голы: Каллум О'Дауда, 6, Эван Фергюсон, 17, Чидози Огбене, 65 – Робертс Улдрикис, 33, Артур Зюзин, 45+1.