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Товарищеские матчи
Ирландия
22.03.2023 21:45 – FT 3 : 2
Латвия
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23 марта 2023, 08:59 | Обновлено 23 марта 2023, 09:03
651
0

Ирландия – Латвия – 3:2. Шедевры и курьезный привоз. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

23 марта 2023, 08:59 | Обновлено 23 марта 2023, 09:03
651
0
Ирландия – Латвия – 3:2. Шедевры и курьезный привоз. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта в Дублине в товарищеском матче сборная Ирландии победила сборную Латвии со счетом 3:2.

Уже к 20-й минуте хозяева поля вели в счете 2:0 благодаря голам Эвана Фергюсона и Каллума О'Дауда. Однако до перерыва гости успели сравнять счет (2:2). У латвийской сборной голами отметились Робертс Улдрикис и Артур Зюзин. Ирландия забила победный мяч во втором тайме усилиями Чидози Огбене.

Товарищеский матч. 22 марта, Дублин (Ирландия)

Ирландия – Латвия – 3:2

Голы: Каллум О'Дауда, 6, Эван Фергюсон, 17, Чидози Огбене, 65 – Робертс Улдрикис, 33, Артур Зюзин, 45+1.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Ирландия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Зюзинс (Латвия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум О'Дауда (Ирландия).
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Источник Sport.ua
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