Ирландия – Латвия – 3:2. Шедевры и курьезный привоз. Видео голов и обзор
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22 марта в Дублине в товарищеском матче сборная Ирландии победила сборную Латвии со счетом 3:2.
Уже к 20-й минуте хозяева поля вели в счете 2:0 благодаря голам Эвана Фергюсона и Каллума О'Дауда. Однако до перерыва гости успели сравнять счет (2:2). У латвийской сборной голами отметились Робертс Улдрикис и Артур Зюзин. Ирландия забила победный мяч во втором тайме усилиями Чидози Огбене.
Товарищеский матч. 22 марта, Дублин (Ирландия)
Ирландия – Латвия – 3:2
Голы: Каллум О'Дауда, 6, Эван Фергюсон, 17, Чидози Огбене, 65 – Робертс Улдрикис, 33, Артур Зюзин, 45+1.
События матча
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