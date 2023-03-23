Пять голов. Ирландия нанесла поражение Латвии в товарищеском матче

22 марта в Дублине в товарищеском матче сборная Ирландии победила сборную Латвии со счетом 3:2.

Уже к 20-й минуте хозяева поля вели в счете 2:0 благодаря голам Эвана Фергюсона и Каллума О'Дауда.

Однако до перерыва гости успели сравнять счет (2:2). У латвийской сборной голами отметились Робертс Улдрикис и Артур Зюзин.

Ирландия забила победный мяч во втором тайме усилиями Чидози Огбене.

В матчах отбора к Евро-2024 Ирландия 27 марта сыграет с Францией, а днем позже Латвия проведет матч с Уэльсом.

Товарищеский матч

22 марта, Дублин, стадион «Авива»

Ирландия – Латвия – 3:2

Голы: Каллум О'Дауда, 6, Эван Фергюсон, 17, Чидози Огбене, 65 – Робертс Улдрикис, 33, Артур Зюзин, 45+1.