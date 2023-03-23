Пять голов. Ирландия нанесла поражение Латвии в товарищеском матче
Ирландцы забили победный мяч во втором тайме усилиями Чидози Огбене
22 марта в Дублине в товарищеском матче сборная Ирландии победила сборную Латвии со счетом 3:2.
Уже к 20-й минуте хозяева поля вели в счете 2:0 благодаря голам Эвана Фергюсона и Каллума О'Дауда.
Однако до перерыва гости успели сравнять счет (2:2). У латвийской сборной голами отметились Робертс Улдрикис и Артур Зюзин.
Ирландия забила победный мяч во втором тайме усилиями Чидози Огбене.
В матчах отбора к Евро-2024 Ирландия 27 марта сыграет с Францией, а днем позже Латвия проведет матч с Уэльсом.
Товарищеский матч
22 марта, Дублин, стадион «Авива»
Ирландия – Латвия – 3:2
Голы: Каллум О'Дауда, 6, Эван Фергюсон, 17, Чидози Огбене, 65 – Робертс Улдрикис, 33, Артур Зюзин, 45+1.
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