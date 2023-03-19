Ефим КОНОПЛЯ: «Есть повреждение. Останусь в клубе, чтобы восстанавливаться»

23-летний украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Ефим Конопля дал интервью пресс-службе «горняков» после матча 18-го тура чемпионата Украины против львовского «Руха»:

– Ефим, с победой! Трудно было восстановиться после предыдущего матча и настроиться на это противостояние?

– Да, но это необходимо было сделать, чтобы иметь нужный результат. Как вы видите, игра получилась очень тяжелой. Хорошо, что удалось забить еще в первом тайме два гола, и это помогло одержать победу.

– Недавно тебя вызвали в сборную Украины, но сегодня убрали из списка. Как это прокомментируешь?

– Есть повреждение, которое требует лечения. Пообщался с нашими тренерами и тренерами сборной, и мы решили, что я останусь в клубе, чтобы восстанавливаться.

– Что именно тебя беспокоит и сколько времени нужно на восстановление?

– Это давняя проблема, которая беспокоит меня с прошлого года. Сегодня был важный матч, потому играл «на уколе». Надеюсь, этого перерыва мне хватит, чтобы восстановиться. К сожалению, не смогу помочь сборной, но желаю команде успеха и буду искренне болеть за нее.

Ефим Конопля появился на поле во втором тайме встречи «Шахтера» и «Руха». Конопля был исключен из сборной Украины на матч против Англии из-за травмы.

Поединок 18-го тура УПЛ «Шахтер» – «Рух» завершился со счетом 2:0 в пользу донецкой команды.