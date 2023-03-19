Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер

В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом».

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов».

23-летний украинский защитник донецкой команды Ефим Конопля появился на поле во втором тайме встречи.

Интересно, что Конопля был исключен из сборной Украины на матч против Англии якобы из-за травмы. Однако вначале он появился в заявке «Шахтера» на игру с «Рухом», сидел на скамейке запасных, а теперь после перерыва вышел на поле.

Также из заявки Украины был исключен Александр Зубков из-за повреждения. В то же время на поединок с Англией на «Уэмбли» был вызван Денис Мирошниченко из «Александрии». Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины на матч отбора к Евро-2024 с Англией, который пройдет 26 марта, был назначен Руслан Ротань, который также является главным тренером «Александрии».

Известно, что 17 марта, когда появилось сообщение от УАФ о повреждениях игрока, «Шахтер» не тренировался, а находился в пути из Роттердама во Львов. А 18 марта, в преддверии матча с «Рухом», Конопля тренировался в общей группе «Шахтера».