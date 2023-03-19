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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 16:20 | Обновлено 19 марта 2023, 17:14
2194
21

Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер

23-летний защитник появился на поле в игре против Руха во втором тайме

19 марта 2023, 16:20 | Обновлено 19 марта 2023, 17:14
2194
21
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
ФК Шахтер. Ефим Конопля

В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом».

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов».

23-летний украинский защитник донецкой команды Ефим Конопля появился на поле во втором тайме встречи.

Интересно, что Конопля был исключен из сборной Украины на матч против Англии якобы из-за травмы. Однако вначале он появился в заявке «Шахтера» на игру с «Рухом», сидел на скамейке запасных, а теперь после перерыва вышел на поле.

Также из заявки Украины был исключен Александр Зубков из-за повреждения. В то же время на поединок с Англией на «Уэмбли» был вызван Денис Мирошниченко из «Александрии». Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины на матч отбора к Евро-2024 с Англией, который пройдет 26 марта, был назначен Руслан Ротань, который также является главным тренером «Александрии».

Известно, что 17 марта, когда появилось сообщение от УАФ о повреждениях игрока, «Шахтер» не тренировался, а находился в пути из Роттердама во Львов. А 18 марта, в преддверии матча с «Рухом», Конопля тренировался в общей группе «Шахтера».

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Ефим Конопля заявка травма Руслан Ротань Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024 сборная Украины по футболу Денис Мирошниченко
Источник Sport.ua
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Burevestnik
передалась йому хвороба від раК кицЬ кА: за клуб - так, за збірну - травма...
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+2
Умник
 А что удивляться я не могу понять. Может не хочет человек играть.
Мирошниченко хочет.
Коноплянка хочет его вызвали.
Позвонил Русик спросил хочешь играть?.
Нормальные профыесиональные вещи 
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+1
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Justin_Bieber15
Вернулся сепар, вернулись и сепарские практики. Гнилой клуб, кто бы сомневался
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+1
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Sviatoslav Kudelych
Він, напевно, волонтерить дуже і тому не має часу на матчі за збірну. 
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0
odiniznashih
Я смотрю  Федерация вообще забила на чемпионат. Они даже тренера не назначают.
Им некогда, война. Павелка изо всех сил удерживает свою позицию, его атакуют ото всюду.
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0
odiniznashih
Что то про Зозулю забыли...
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0
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Болела
Проблемна позиція, доречі. Там крім Караваєва і зіграти толком не має кому. Конопля і Тимчик слабувато останнім часом виглядають. 
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