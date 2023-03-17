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  4. Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
Чемпионат Европы
17 марта 2023, 19:51 | Обновлено 17 марта 2023, 20:26
2636
12

Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии

В сборную приедет Денис Мирошниченко

17 марта 2023, 19:51 | Обновлено 17 марта 2023, 20:26
2636
12
Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
ФК Александрия. Денис Мирошниченко

УАФ объявила о том, что защитник Ефим Конопля и вингер Александр Зубков не смогут помочь сборной Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии 26 марта.

Оба игрока «Шахтера» получили травмы в матче Лиги Европы.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань дозаявил в команду правого защитника «Александрии» Дениса Мирошниченко. Ротань является наставником этой команды.

28-летний Мирошниченко в нынешнем сезоне УПЛ провел 17 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Александрия Руслан Ротань Денис Мирошниченко сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024 заявка Ефим Конопля Александр Зубков
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 12
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pricolist
Добре, що Ротань хоч не тренер умовного Львова...  
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+5
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avk2307
Я не уважно прочитав. А Юхим Конопля з Рухом буде грати? Чи вын для збірної вже не варіант?
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+2
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Макс Максов
Можна було ще Гусєва викликати, щоб він сотий матч зіграв)
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+1
avk2307
Александрие поперло.
Если в следующем туре победа, то еще одного надо
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+1
Виктор Алтухов
Какая команда досталась Ротаню: там есть лучший в Украине Ковалец, там восходящая звезда Мустафаев, а он довызывает простоывтого Мирошниченко. Бедняга, так и не понял, кто у него играет.
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0
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