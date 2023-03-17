Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии

УАФ объявила о том, что защитник Ефим Конопля и вингер Александр Зубков не смогут помочь сборной Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии 26 марта.

Оба игрока «Шахтера» получили травмы в матче Лиги Европы.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань дозаявил в команду правого защитника «Александрии» Дениса Мирошниченко. Ротань является наставником этой команды.

28-летний Мирошниченко в нынешнем сезоне УПЛ провел 17 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.