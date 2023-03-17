Чемпионат Европы17 марта 2023, 19:51 | Обновлено 17 марта 2023, 20:26
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Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
В сборную приедет Денис Мирошниченко
17 марта 2023, 19:51 | Обновлено 17 марта 2023, 20:26
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УАФ объявила о том, что защитник Ефим Конопля и вингер Александр Зубков не смогут помочь сборной Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии 26 марта.
Оба игрока «Шахтера» получили травмы в матче Лиги Европы.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань дозаявил в команду правого защитника «Александрии» Дениса Мирошниченко. Ротань является наставником этой команды.
28-летний Мирошниченко в нынешнем сезоне УПЛ провел 17 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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