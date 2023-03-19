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Нива Винница
17.03.2023 14:00 – FT 0 : 0
Нива Бузовая
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Украина. Первая лига
19 марта 2023, 04:59 | Обновлено 19 марта 2023, 05:41
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Зимний кубок ПФЛ завершен. Определен бронзовый призер турнира

Дружба из Мировки заняла 3-е место вслед за Левым Берегом и Нивой Бузовая

19 марта 2023, 04:59 | Обновлено 19 марта 2023, 05:41
134
0
Зимний кубок ПФЛ завершен. Определен бронзовый призер турнира
ФК Дружба Мировка

Завершился Зимний кубок ПФЛ. Клуб Левый Берег одержал за победу заслуженный кубок, диплом и медали.

17 марта сухой ничьей завершился матч в Виннице, где местная Нива Винница принимала Ниву из Бузовой. Несмотря на то, что гости уже гарантировали серебро турнира, Сергей Карпенко выставил на игру чуть ли не самый сильный состав. Одновременно на острие появлялись Семенец и Сомов – это свидетельствовало о заточенности Нивы Бузовая в атаку. Чуть ли не впервые в турнире ПФЛ винницкой Ниве удалось выставить также оптимальный состав на игру, было заметно, что бронзовые медали входили в планы команды Олега Остапенко, даже матч перенесли на центральный стадион города.

Особенно острой в первом тайме игра не получилась. Уже на 8-й минуте Скляренко взлет пробивал из района точки, но мяч пролетел над перекладиной ворот хозяев. А на 30-й минуте Загорулько чуть-чуть не успел на передачу с левого фланга. После перерыва, хотя винничанам нужно было забивать, чтобы зацепиться за медали, все же ближе к успеху были гости. Лучший момент был у свежего Калинина, вышедшего на рандеву с кипером хозяев Поповичем, но пробить того не сумел. Еще дважды Поповичу приходилось вступать в игру, но в итоге команды завершили матч миром 0:0.

Заключительный 7-й тур Зимнего Кубка ПФЛ завершился 18 марта двумя матчами. Наибольшее внимание было уделено матчу с участием Дружбы из Мировки и Чайки из Софиевской Борщаговки, где решалась судьба бронзовых наград соревнований. Активнее матч начали игроки Дружбы, и на 33-й минуте Мачуленко получил по ногам в штрафной Чайки, а Недоля реализовал пенальти (1:0). В начале второго тайма преимущество закрепил Порохня, точно пробивший головой после навеса Недоли с углового. Таким образом, Дружба выиграла (2:0) и заняла третье место в турнирной таблице по итогам 7 туров.

В Кременчуге молодежная команда Кременя принимала харьковский Окко и почти без проблем разобралась с соперником. Команда Ярослава Здырко забила на 27 минуте усилиями Покася. А во втором тайме Пятибрат, Пигарев и Тилоха завершили разгром харьковской команды (4:0).

Дебютный турнир ПФЛ завершился. Кубок, диплом и медали победителя получил Левый Берег перед контрольным матчем с Диназом, награды команде и тренерскому штабу вручил президент ПФЛ Александр Каденко. Второе место заняла Нива Бузова, которая в ближайшее время получит свои призы за участие в турнире. Ждут заслуженные награды и Дружбу из Мировки, которыю она торжественно получит в ближайшее время.

Зимний кубок ПФЛ

7-й тур, 17 марта

14:00. Нива (Винница) – Нива (Бузовая) – 0:0

Симферополь. Центральный стадион.

7-й тур, 18 марта

14:00. Окко (Харьков) – Кремень (Кременчуг) – 0:4

Голы: Покась, 27, Пятибрат, 51, Пигарев, 78, Тилоха, 80

Кременчуг. Кремень-Арена им. О Бабаева

14:00. Чайка (П. Борщаговка) – Дружба (Мировка) – 0:2

Голы: Недоля, 33 (пен), Порохня, 49

с. Софиевская Борщаговка. СКК Софиевский

Турнирная таблица

Видео матчев 7-го тура

Нива (Винница) – Нива (Бузовая) – 0:0

Чайка (П. Борщаговка) – Дружба (Мировка) – 0:2

Окко (Харьков) – Кремень (Кременчуг) – 0:4

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Источник ПФЛ
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