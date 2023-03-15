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Нива Бузовая
11.03.2023 13:00 – FT 3 : 1
Чайка
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Украина. Первая лига
15 марта 2023, 00:59 | Обновлено 15 марта 2023, 01:49
38
0

Левый берег досрочно выиграл Зимний кубок ПФЛ

Команда из Киева прошла весь турнир без потерь очков

15 марта 2023, 00:59 | Обновлено 15 марта 2023, 01:49
38
0
Левый берег досрочно выиграл Зимний кубок ПФЛ
ФК Левый берег

Столичный клуб Левый Берег досрочно выиграл Зимний кубок ПФЛ, одержав победу в 6-м туре над харьковским Окко с разгромным счетом 4:0.

Команда Виталия Первака выиграла турнир, сыграв все свои 6 матчей. 7-й тур команда пропустит через нечетное количество команд. Уже в середине первого тайма Сухоручко оказался первым на добивании и открыл счет (1:0). Еще три мяча залетели в ворота Окко во втором тайме. Сначала Войцеховский пробил с лета после углового, потом Сухоручко промчался правым флангом и вогнал мяч в дальний угол, а затем Дедух ударом в касание сделал счет 4:0.

Нива из Бузовой дома принимала Чайку из Петропавловской Борщаговки. Обе команды подошли к матчу практически в самом боевом состоянии, лидеры команд были на поле. Но хозяева начали матч настолько мощно, что уже в первом тайме забили трижды. На 17 минуте Захаревич прострелил во вратарскую, кипер Чайки Майборода отбил мяч, но Скепский оказался первым на подборе (1:0). Еще через несколько минут Мельниченко первым среагировал на свечу в штрафную и почти с линии штрафной пробил в дальний угол (2:0). А на 37 минуте Скепский отличился дублем, когда очутился один с мячом в районе 11-метровой точки и с лета пробил в верхний угол (3:0). Гости сохранили интригу на второй тайм, когда прошла фантастическая разрезная передача от Пуды на Литовченко, и тот сделал счет 3:1. Однако, во втором тайме командам так и не удалось отличиться активными действиями, Нива Бузовая завоевала очередные очки в турнире.

Кремень, наконец, одержал свою победу в рамках турнира. Винницкая Нива прибыла на матч в Кременчуг наполовину молодежным составом и ничего не сумела противопоставить хозяевам. Если Кремень в турнире традиционно играет дублирующим составом, то на этот раз на поле команду вывел Роман Локтионов и даже дал игровое время нескольким лидерам первой команды. В первом тайме опытный полузащитник гостей Виталий Кольцов срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга, а в конце первого тайма Агапов прошил с угла вратарской кипера Нивы. На перерыв команды ушли при счете 2:0, а во втором тайме обменялись голами и в итоге закончили игру со счетом 3:1.

Левый Берег записал в свой актив 12 голов, не пропустив ни разу, и досрочно стал победителем соревнований (18 очков из 18). Серебряные награды – у команды Нива Бузовая (12 очков из 15). В ближайший уик-энд пройдет 7-й тур, в котором определится бронзовый призер соревнований.

Зимний кубок ПФЛ

6-й тур, 11–14 марта

11 марта. 13:00. Нива (Бузовая) – Чайка (П. Борщаговка) – 3:1

Голы: Скепский, 17, 37, Мельниченко, 26 – Литовченко, 42

с. Бузовая, Бузовая Арена

11 марта. 14:00. Кремень (Кременчуг) – Нива (Винница) – 3:1

Голы: Кольцов, 36 (автогол), Агапов, 40, Дудник, 71 – Килик, 76

с. Софиевская Борщаговка, СКК Софиевский

14 марта. 14:00. Левый берег (Киев) – Окко (Харьков) – 4:0

Голы: Сухоручко, 22, 79, Войцеховский, 51, Дедух, 87.

Киевская область, Левый берег

Турнирная таблица

7-й тур, 17–18 березня

17 березня. 14:00. Нива (Вінниця) – Нива (Бузова)

Вінниця. Стадіон Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу

18 березня. 14:00. Окко (Харків) – Кремінь (Кременчук)

Кременчук, Кремінь-Арена ім. О Бабаєва

18 березня. 14:00. Чайка (П. Борщагівка) – Дружба (Мирівка)

с. Софіївська Борщагівка, СКК Софіївський

Відео матчів 6-го туру

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Зимний кубок ПФЛ Кремень Кременчуг Нива Винница ПФЛ Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Левый берег Нива Бузовая Дружба Мировка Окко Харьков
Источник ПФЛ
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