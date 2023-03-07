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Окко
03.03.2023 11:00 – FT 1 : 0
Дружба
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Украина. Первая лига
07 марта 2023, 05:43 | Обновлено 07 марта 2023, 06:23
58
0

Зимний кубок ПФЛ. Левый берег идет без потерь очков

Харьковский Окко набрал первые очки в турнире

07 марта 2023, 05:43 | Обновлено 07 марта 2023, 06:23
58
0
Зимний кубок ПФЛ. Левый берег идет без потерь очков
ФК Левый берег

Пятый тур Открытого зимнего кубка ПФЛ стартовал в пятницу, 3 марта, и сразу принес неожиданный результат. Аутсайдер соревнований, харьковский Окко, на стадионе УТБ Колос надеялся завоевать первые свои очки в матче с Дружбой из Мировки, выигравшей два из четырех своих матчей.

И уже на 16-й минуте после навеса Проданова с правого фланга полузащитник Окко Есаулов оказался один на углу вратарской и четко пробил в ближний угол. 1:0. Хозяева имели еще несколько шансов отличиться после контратак, да и Дружба была настроена по меньшей мере отыграться, только у Шевчука было три своих момента – один его гол даже был не засчитан из-за нарушений.

Во втором тайме команды демонстрировали весенний открытый футбол, где было много ошибок и возможностей взятия ворот. Однако, в итоге харьковчане в насыщенном на события матче одержали первую победу (1:0) и порадовали своих поклонников.

Второй игровой день 5-го тура неожиданности не принес. Кремень принимал дома Ниву из Бузовой и уступил (0:3). На 40 минуте Сомов прорвался правым флангом к линии ворот, прострелил в центр штрафной, и Тименко со второй попытки пробил кипера Кременя. В начале второго тайма Сомов заработал штрафную неподалеку от штрафной площади Кременя, и Головатенко прямым ударом сделал счет 2:0. А за 10 минут до финального свистка Николаюк навесил на пятачок, и Тименко ударом головой сделал дубль в матче 3:0.

Нива из Бузовой возвращается на второе место таблицы, а вот Кремень, который и в этот день выступал молодежным составом, очков пока не набирал.

В заключительном матче винницкая Нива дома принимала лидера турнира Левый Берег (0:3). Уже в первом тайме гости обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча. Дважды Спиваков и Дидух расписались в воротах молодежного состава владельцев. Во втором тайме в составе хозяев на поле появились опытные футболисты, но счет остался неизменным.

Таким образом, Левый Берег одержал 5-ю подряд победу в турнире Лиги и в следующем туре готовится принять дома харьковский Окко. Для победы в турнире команде Виталия Первака остается сыграть как минимум вничью. Винницкая Нива отправится на выезд в Кремень.

Зимний кубок ПФЛ. 5-й тур

Окко – Дружба – 1:0

Гол: Есаулов, 16.

УТБ Колос. Софиевская Борщаговка. 3 марта, 11:00

Кремень – Нива Бузова – 0:3

Голы: Тименко, 40, 82, Головатенко, 46.

«Кремень-Арена» им. О Бабаева. Кременчуг. 4 марта, 13:00

Нива Винница – Левый Берег – 0:3

Голы: Спиваков, 3, 11, Дидух, 29.

Стадион Винницкого гуманитарно-педагогического колледжа, Винница. 5 марта, 14:00

6-й тур, 11 марта (базовый день)

  • Левый Берег – Окко
  • Кремень – Нива В
  • Нива Б – Чайка

Дружба из Мировки пропустит тур из-за нечетного количества команд.

Турнирная таблица

  • Левый Берег – 15 очков (5 матчей)
  • Нива Бузова – 9 очков (4 матча)
  • Нива Винница – 6 очков (4 матча)
  • Чайка – 6 очков (4 матча)
  • Дружба – 6 очков (5 матчей)
  • Окко – 3 очка (4 матча)
  • Кремень – 0 очков (4 матча)

Видео матчей

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Зимний кубок ПФЛ Кремень Кременчуг Нива Винница ПФЛ Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Левый берег Нива Бузовая Дружба Мировка Окко Харьков
Источник ПФЛ
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