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Лига Европы
16 марта 2023, 21:55 | Обновлено 16 марта 2023, 22:00
258
0

УЕФА: «Фейеноорд был неумолим»

Репортер пресс-службы Европейского футбольного союза – о матче донецкого «Шахтера» в Роттердаме

16 марта 2023, 21:55 | Обновлено 16 марта 2023, 22:00
258
0
УЕФА: «Фейеноорд был неумолим»
Getty Images/Global Images Ukraine

Корреспондент официального портала Европейского футбольного союза Дерек Брукман, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между нидерландским «Фейеноордом» и «Шахтером» из Донецка (7:1), дал оценку состоявшемуся противостоянию.

«Фейеноорд» был неумолим и, если не считать десятиминутного отрезка при счете 2:0, полностью доминировал в игре. Особенно во втором тайме «Шахтеру» редко удавалось выйти за пределы своей половины. Это было превосходное и разностороннее выступление лидера чемпионата Нидерландов.

Подопечные Арне Слота могут выйти на жеребьевку четвертьфинала, совершенно оправданно никого не опасаясь», – резюмировал представитель пресс-службы УЕФА.

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Лига Европы Фейеноорд - Шахтер Фейеноорд Шахтер Донецк
Источник УЕФА
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