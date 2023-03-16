УЕФА: «Фейеноорд был неумолим»

Корреспондент официального портала Европейского футбольного союза Дерек Брукман, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между нидерландским «Фейеноордом» и «Шахтером» из Донецка (7:1), дал оценку состоявшемуся противостоянию.

«Фейеноорд» был неумолим и, если не считать десятиминутного отрезка при счете 2:0, полностью доминировал в игре. Особенно во втором тайме «Шахтеру» редко удавалось выйти за пределы своей половины. Это было превосходное и разностороннее выступление лидера чемпионата Нидерландов.

Подопечные Арне Слота могут выйти на жеребьевку четвертьфинала, совершенно оправданно никого не опасаясь», – резюмировал представитель пресс-службы УЕФА.