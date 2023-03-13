Рафинья принес победу. Барселона выиграла в Бильбао у Атлетика

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Атлетик» со счетом 1:0.

Единственный гол для гостей на 45+1-й минуте забил Рафинья.

«Барселона» с 65 очками лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на 9 пунктов. «Атлетик» имеет 33 балла (9-я позиция).

Ла Лига. 25-й тур, 12 марта

Атлетик Бильбао – Барселона – 0:1

Гол: Рафинья, 45+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Рафинья, 45+1 мин.