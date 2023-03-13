Испания13 марта 2023, 00:23 | Обновлено 13 марта 2023, 00:33
130
0
Рафинья принес победу. Барселона выиграла в Бильбао у Атлетика
«Барселона» с 65 очками лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на 9 пунктов
13 марта 2023, 00:23 | Обновлено 13 марта 2023, 00:33
130
0
В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Атлетик» со счетом 1:0.
Единственный гол для гостей на 45+1-й минуте забил Рафинья.
«Барселона» с 65 очками лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на 9 пунктов. «Атлетик» имеет 33 балла (9-я позиция).
Ла Лига. 25-й тур, 12 марта
Атлетик Бильбао – Барселона – 0:1
Гол: Рафинья, 45+1
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Рафинья, 45+1 мин.
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2023, 21:13 0
19-летний голкипер вписал свое имя в историю
Футбол | 12 марта 2023, 15:44 28
Вы удивитесь, но после матча удалили игрока «Динамо»
MMA | 12.03.2023, 05:30
Бокс | 12.03.2023, 15:15
Футбол | 12.03.2023, 16:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.03.2023, 20:36 9
11.03.2023, 18:43 30
11.03.2023, 17:13
11.03.2023, 03:41 1
11.03.2023, 19:27 4
11.03.2023, 20:01
12.03.2023, 05:09 6
11.03.2023, 22:13 15