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Атлетик
12.03.2023 22:00 – FT 0 : 1
Барселона
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Испания
13 марта 2023, 00:23 | Обновлено 13 марта 2023, 00:33
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0

Рафинья принес победу. Барселона выиграла в Бильбао у Атлетика

«Барселона» с 65 очками лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на 9 пунктов

13 марта 2023, 00:23 | Обновлено 13 марта 2023, 00:33
130
0
Рафинья принес победу. Барселона выиграла в Бильбао у Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Атлетик» со счетом 1:0.

Единственный гол для гостей на 45+1-й минуте забил Рафинья.

«Барселона» с 65 очками лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на 9 пунктов. «Атлетик» имеет 33 балла (9-я позиция).

Ла Лига. 25-й тур, 12 марта

Атлетик Бильбао – Барселона – 0:1

Гол: Рафинья, 45+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Рафинья, 45+1 мин.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Источник Sport.ua
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