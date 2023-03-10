12 марта на «Сан-Мамес» пройдет матч 25-го тура Примеры, в котором «Атлетик» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Атлетик

Клуб может снова провести довольно типичный для себя сезон, когда идут попытки проявить себя и в Примере, и в Копе дель Рей, но в итоге без успеха в обоих турниров. Баски смогли дойти до полуфинала кубка, но там проиграли Осасуне, ничем не ответив на единственный мяч Эз Абде в начале 2-го тайма. Впрочем, на этом раунде играют в 2 поединка, и будут все шансы компенсировать 0-1 в Бильбао. В Ла Лиге команда, которую летом снова возглавил Эрнесто Вальверде, смогла мощно стартовать, обозначив претензии на место в лигочемпионовскую четверку. Но потом было все больше осечек, и сейчас максимумом претензий будет возвращение в еврокубки. И то шансы падали из-за поражений в конце февраля, от Атлетико и Жироны. На этом фоне 0-0 с Райо Вальекано выглядит чуть ли не успехом.

Барселона

Команда неудачно провела последние недели зимы. Тут и быстрый вылет из Лиги Европы, когда фаворит №1 не прошел даже раунд 1/16 - пусть и уступили другому гранду, Манчестер Юнайтед. И завершение мощной победной серии в Примере, причем с 0-1 от новичка дивизиона, Альмерии. Но получилось быстро реабилитироваться, за счет очередной уже победы в Эль Классико. Да, все решил автогол Милитао, и это только первый полуфинал кубка - но в Каталонии все всегда радуются любой победе над мадридским Реалом. Тем более что теперь дома хватит и ничьей, чтобы проследовать в финал Копы дель Рей. Пока что все хорошо и в Ла Лиге, где есть отрыв от тех же сливочных. Его увеличили после непростой победе в меньшинстве над Валенсией.

Статистика личных встреч

Это тоже Эль Классико, но в последний раз баски выиграли в основное время еще в 2020-м году. В прошлом календарном году Барселона и вовсе дважды разгромила Атлетик со счетом 4-0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество гостям. Но Атлетик дома будет ломать планы гостям.