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Чемпионат Испании
Атлетик
12.03.2023 22:00 – 23 0 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 марта 2023, 22:05 | Обновлено 12 марта 2023, 22:16
155
0

Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 22:00 поединок 25-го тура чемпионата Испании

12 марта 2023, 22:05 | Обновлено 12 марта 2023, 22:16
155
0
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта проходит матч 25-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» играет против «Барселоны».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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