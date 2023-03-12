Испания12 марта 2023, 22:05 | Обновлено 12 марта 2023, 22:16
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Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 марта в 22:00 поединок 25-го тура чемпионата Испании
12 марта 2023, 22:05 | Обновлено 12 марта 2023, 22:16
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12 марта проходит матч 25-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» играет против «Барселоны».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
🚨 BARÇA XI 🚨#AthleticBarça pic.twitter.com/fUYyTNeIyX— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 12, 2023
📋 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 🆚 @FCBarcelona— Athletic Club (@Athletic_en) March 12, 2023
Let's go, Lehoiak! 👊#AthleticBarça #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/bSth3tdFZI
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